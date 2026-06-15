Aitana se rinde a Ibiza en pleno Mallorca Live Festival: “¿Para qué irnos tan lejos?”

Aitana actuó este sábado en el Mallorca Live Festival y aprovechó su concierto para declarar su amor por Baleares, con una mención especial a Ibiza. La artista reivindicó las islas como destino ideal frente a los grandes viajes internacionales. “Cuando la gente me dice: ‘Vámonos muy lejos de vacaciones’, yo le digo: ‘¿Para qué? Si tenemos ahí al lado Ibiza, Mallorca, las Baleares, que se está genial’”, afirmó ante el público.

La cantante catalana hizo esta confesión durante una actuación marcada por la adaptación de su espectáculo de ‘Cuarto Azul’ al formato festivalero. Aitana ha construido alrededor de este proyecto una propuesta escénica concebida para recintos propios, con una producción difícil de comprimir en los horarios y exigencias de un festival. Aún así, consiguió mostrar la ensecia de su 'Cuarto Azul' en una hora y media de actuación. Ella misma reconoció que no interpretaría todo el repertorio habitual porque el show había tenido que ajustarse a las condiciones del evento. "No quiero engañar a nadie, mi show es de dos horas, pero aquí hemos tenido que adaptarlo", matizaba.

Mallorca tuvo un peso especial a lo largo de toda la actuación. En el público se vieron banderas de la isla y numerosos carteles, aunque hubo uno que sobresalió entre todos: “La ciudad en la que empezó todo”. El mensaje aludía a un episodio clave en la trayectoria de Aitana: su primer intento de presentarse al casting de ‘Operación Triunfo 2017’, que fue precisamente en Mallorca. Aquella vez no pudo hacerlo porque aún le faltaban doce horas para alcanzar la mayoría de edad. Finalmente se desplazó a Madrid para probar suerte y aquel paso terminó marcando el inicio de una carrera que hoy la sitúa entre los grandes nombres del pop nacional.

Aitana, vestida con cajas de ensaimada

La actuación dejó además varios momentos de cercanía con los fans. Uno de los más celebrados llegó cuando Aitana cogió un cartel de una seguidora que la había representado vestida con una caja de ensaimadas. La ocurrencia, entre divertida y surrealista, provocó las risas del público y reforzó el tono cómplice de la noche.

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A lo largo del concierto, Aitana interpretó buena parte de sus temas más populares y reservó ‘Superestrella’ para el cierre. Con esa canción puso fin a una actuación que el Mallorca Live Festival recibió como una cita singular dentro de una etapa en la que la artista apenas está llevando su espectáculo al circuito de festivales.