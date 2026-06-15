La Aemet alerta de "temperaturas muy altas" a partir del fin de semana en Ibiza

Ibiza afronta una semana marcada por el sol, el calor y la estabilidad meteorológica. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé cielos despejados durante buena parte de la semana del 15 de junio, con temperaturas máximas que alcanzarán los 30 grados y prácticamente sin probabilidad de precipitaciones.

Este lunes las temperaturas se moverán entre los 18 y los 28 grados, con cielos soleados. El martes se mantendrá una situación similar, también con mínima de 18 grados y máxima de 28, y con viento flojo del sureste durante parte del día. El calor irá a más a partir del miércoles, cuando el termómetro subirá hasta los 30 grados. Ese día se espera sol durante toda la jornada y con viento de componente este de hasta 15 kilómetros por hora. El índice ultravioleta alcanzará además el nivel 9, considerado muy alto.

El jueves se prevé una ligera presencia de nubes, especialmente durante la segunda mitad del día, aunque la probabilidad de lluvia será muy baja, entre el 5% y el 10%. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y los 29 grados, con viento del este que podría alcanzar los 20 kilómetros por hora.

Suben las temperaturas a partir del fin de semana

De cara al fin de semana, la Aemet mantiene el predominio del sol. El viernes se esperan 20 grados de mínima y 29 de máxima, mientras que el sábado y el domingo las máximas volverán a situarse en los 30 grados. No hay previsión de lluvias durante esos tres días.

El pronóstico encaja con el aviso general de la Aemet para esta semana, en la que se espera un ambiente caluroso en buena parte de España. La agencia advierte de que el calor podría intensificarse durante el fin de semana y comienzos de la semana siguiente, con "temperaturas muy altas".