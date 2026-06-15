Casi 400 pacientes de Ibiza, víctimas del primer día de la huelga de médicos

Casi 400 pacientes de Ibiza y Formentera han sido este lunes las primeras víctimas de la primera jornada de una nueva semana de la huelga de médicos. Así lo ha comunicado el Área de Salud de Ibiza y Formentera, que ha señalado que la falta de profesionales ha obligado a cancelar cerca de 400 citas previstas para este lunes: un total de 398.

Se han tenido que suspender diez intervenciones quirúrgicas programadas, a las que hay que sumar 137 cancelaciones de pruebas diagnósticas o de consultas de medicina especializada. También se han tenido que marchar de los centros sanitarios de Atención Primaria sin que les atendieran un total de 251 pacientes.

Desde Salud señalan que los usuarios afectados por las suspesiones de operaciones, pruebas o citas de especialistas se les llamará para asignarles otra fecha lo antes posible. Los que debían acudir a sus médicos o pediatras de familia deberán ser ellos los que soliciten una nueva cita si no han solventado su problema en los servicios de urgencias.

El Sindicato Médico de Balears (Simebal) ha organizado dos concentraciones de protesta esta semana en la isla. La primera, este martes a las 11.30 horas de la mañana, cuando los facultativos saldrán a la puerta del Hospital Can Misses para denunciar el Estatuto Marco. Además, el jueves a las 18.30 horas está previsto otro acto de protesta en el paseo de Vara de Rey.

Primera jornada de huelga en Baleares

La primera jornada de la quinta semana de huelga médica del año contra el Estatuto Marco ha supuesto en Baleares la cancelación de 43 intervenciones quirúrgicas y más de 3.000 consultas y pruebas diagnósticas. Según los datos facilitados por el Ib-Salut, este lunes se han anulado 1.529 consultas y pruebas diagnósticas y 1.577 consultas en Atención Primaria. Este es el balance que deja la primera jornada de huelga médica, que ha registrado un seguimiento similar a las anteriores convocatorias, según el Sindicato Médico de Baleares (Simebal).

En las últimas cuatro convocatorias de huelga, los seguimientos han oscilado entre el 80 por ciento en consultas externas hospitalarias y el 50 por ciento en Atención Primaria.

El servicio de Anestesia es el que más paro ha registrado este lunes, de entre el 90 y el 95 por ciento, y también se ha constatado "mucho compromiso y seguimiento" por parte de los MIR, en palabras del presidente de Simebal, Miguel Lázaro.