‘VilArt’, el proyecto de una ‘escoleta’ de Ibiza que despierta la creatividad de los más pequeños

El arte inunda por los cuatro costados la planta superior del Casal d’Igualtat gracias al proyecto educativo y creativo multidisciplinar que ha desarrollado la Escoleta de Vila en este curso 2025-2026. Al resultado de esta iniciativa, en la que han participado alumnado, profesorado y progenitores, se le ha dado forma de exposición bajo el título de ‘VilArt’.

Nada más entrar a la sala, pequeños rodillos, pinceles, botes de témperas y paletas colgadas del techo reciben a quienes acuden a la inauguración. En pocos minutos el espacio se llena de público infantil y de padres y abuelos que contemplan con admiración y orgullo las obras que han creado sus criaturas de cero a tres años.

«El resultado es muy chulo, además los niños se lo han pasado superbién», comenta Bárbara Sledzinski, que lleva en brazos a su hijo Axel, de dos años, uno de los miniartistas de esta exposición.

Los trabajos inspirados en el artista Hervé Tullet. / Vicent Marí

«El proyecto de esta escoleta es muy bonito y bastante único», resalta, por su parte, Carmen Riera, mientras señala la figura escultórica de espuma de poliuretano y color verde que ha creado su pequeña de tres años, Iria.

Beatriz Muñoz acaba de llegar con su familia y busca con la mirada lo que ha hecho su hijo Bruc, de un año. «Se lo han currado un montón con los pequeños», dice haciendo referencia al equipo docente de la Escoleta de Vila. En la inauguración están todas sus integrantes: la directora, Valeria Fernández Torres; y las profesoras Ana Boned, María Fernández, Rocío Alcover y Carmela Padilla.

‘VilArt’, cuentan, nació en septiembre del año pasado, cuando en la reunión del claustro se decidió «hacer un proyecto distinto basado en el arte y multidisciplinar, donde los niños fueran los protagonistas de su aprendizaje y se mostrara todo el trabajo que se hace en el centro».

Un artista para cada mes

La idea era dedicar cada mes a un artista e inspirar en él todas las actividades de la escoleta, desde las que se llevan a cabo para desarrollar la lógica matemática hasta las que tienen que ver con la experimentación libre, la psicomotricidad o la estimulación del lenguaje. Como explica la directora, escogieron a creadores cuyo trabajo pudiera encajar bien con estos contenidos.

El mes de enero giró en torno a Hervé Tullet. Los pequeños trabajaron con dos conceptos que caracterizan su obra: «Las formas circulares y los colores primarios». En febrero, las fuentes de inspiración para hacer collages fueron Mira Schendel y Kurt Schwitters. En marzo la actividad de la escoleta se centró en el pintor Piet Mondrian experimentando con dos ingredientes básicos de sus creaciones: las formas geométricas rectangulares y cuadradas y la superposición de los colores primarios con el negro. En abril, el alumnado descubrió a Andy Goldsworthy e imitó su forma de crear a partir de materiales naturales.

La iniciativa se completó con un proyecto de estimulación del lenguaje que se desarrolló conjuntamente con el CEIP Sa Graduada. «Escogimos una lectura distinta para enero, febrero, marzo y abril y una vez al mes fuimos con los alumnos de dos a tres años al colegio para escenificar estos cuentos ante los niños de P3 y realizar una actividad vinculada con ellos», detalla Fernández.

Una muestra del trabajo realizado con las familias. / Vicent Marí

También los padres y madres tuvieron la oportunidad de poner su granito de arena en ‘VilArt’ a través de ‘Fent tribu’, una iniciativa de la escoleta que abre las puertas a los progenitores para que participen en actividades el Día de las Familias o en momentos como el Carnaval. Fruto de esta labor son «los cuentos viajeros», creados por las familias, que se exhiben en uno de los rincones del espacio del Casal d’Igualtat.

Fernández muestra también los globos y farolillos chinos que cuelgan en la parte central de la sala , que decoraron los pequeños como actividad final del proyecto, englobando las líneas de trabajo de todos los artistas seleccionados. Muy cerca, sobre el suelo, se exhiben varias esculturas de espuma de poliuretano que recrean la posidonia y otros seres vivos del fondo marino. «Este trabajo es el resultado de una actividad que desarrollamos en una sala a oscuras para trabajar el miedo empleando luz azul y pintura fluorescente», explica la directora.

Salta a la vista lo orgullosa que está de la exposición, que entre este lunes y el 17 de junio estará abierta para los centros educativos y el día 18 para el público en general. Fernández reconoce que le han sorprendido los frutos de ‘VilArt’, que ha puesto al descubierto el gran «potencial artístico» del alumnado de la Escoleta de Vila.