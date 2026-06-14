Serpientes en Ibiza: dos grandes ejemplares sorprenden a los vecinos de Santa Eulária

Una vez más, la aparición de serpientes sorprende a los vecinos de Ibiza. Esta vez no fue una, sino dos las culebras de grandes dimensiones avistadas entre las rocas en Santa Eulària, una imagen que se vuelve cada día más frecuente en la isla.

Según el relato de Ivan, el joven argentino que grabó las imágenes, estas dos serpientes pasaron allí todo el sábado, realizando lo que por momentos parece ser un ritual de apareamiento.

El avistamiento vuelve a poner el foco en la expansión de las serpientes en Ibiza, un problema ambiental que preocupa especialmente por sus efectos sobre la fauna autóctona. Aunque estos reptiles no suponen, en general, un riesgo directo para las personas, su proliferación sí representa una amenaza para el equilibrio ecológico de la isla.

Especies introducidas e impacto ecológico

Las poblaciones actuales están vinculadas a la introducción accidental de estos reptiles en Baleares, principalmente a través de la importación de olivos ornamentales procedentes de la península. Las serpientes habrían llegado ocultas entre las raíces o en los cepellones de estos árboles, una vía de entrada que permitió su asentamiento en un territorio donde no contaban con depredadores naturales.

La ausencia de enemigos naturales, unida a las condiciones favorables del entorno, ha facilitado su expansión por distintas zonas de Ibiza. Entre las especies invasoras detectadas en las Pitiusas destaca la culebra de herradura, una de las que más preocupación genera por su impacto sobre la lagartija pitiusa (Podarcis pityusensis), especie endémica de Ibiza, Formentera y sus islotes.