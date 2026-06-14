El profundo y sincero repaso que hace el doctor Francisco Vilás San Julián, CEO del Grupo Policlínica, a su vida laboral y personal en una extensa entrevista en Diario de Ibiza que hoy tiene su continuación con una segunda entrega. Entre otras cosas, asegura que ayudan «a que el caos sanitario público sea más tolerable, más llevadero», y lamenta que el sistema público en Ibiza «ha estado demasiado politizado». También valora: «Jamás hemos analizado la medicina desde el punto de vista de los costes» y habla de la continua innovación en este grupo sanitario privado, por ejemplo con la incorporación del segundo robot Da Vinci, del que destaca que su precisión es «diez veces menos que un milímetro, o sea, micras».

Llama la atención

La petición de Alfonso Rojo, presidente de la principal patronal pitiusa, Pimeef, de no «criminalizar a las empresas colaboradoras» en las muchas fiestas ilegales que se celebran en todo el territorio ibicenco. El portavoz de los empresarios pitiusos insta a perseguir a los organizadores y reclama «presunción de inocencia» para las mercantiles de las islas que cooperen con ellos.