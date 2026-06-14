Los servicios mínimos de una nueva semana de huelga de los médicos en Ibiza y Formentera

El Servicio de Salud de Baleares, integrado en la conselleria correspondiente del Govern, ha fijado ya los servicios mínimos ante la huelga estatal de médicos y facultativos del grupo A1 del Sistema Nacional de Salud, que convocan a partir de este próximo lunes y que durará hasta el vierne 19. El colectivo protesta, una semana más, contra la reforma del estatuto marco que impulsa el Ministerio de Sanidad, según informó el propio Servicio de Salud. Y reclaman una propio.

En el ámbito hospitalario, la conselleria establece una asistencia equivalente a la de los días festivos. Cada servicio médico del turno de mañana contará además con un especialista adicional en aquellas especialidades con pacientes ingresados. El área de anestesia incorporará dos facultativos más.

El departamento de Salud mantiene el 100% de la actividad en servicios considerados críticos o urgentes, como urgencias, oncología, hematología, diálisis, hospitales de día y farmacia hospitalaria.

Atención Primaria

En Atención Primaria, los centros de salud dispondrán en el turno de mañana de un médico y un pediatra por centro. Los centros con más de 20.500 tarjetas sanitarias contarán con dos médicos. En horario de tarde, los dispositivos con ese servicio habitual tendrán un médico y un pediatra.

Los dispositivos de urgencias de atención primaria (SUAP) y el servicio de emergencias sanitarias 061 operarán con la totalidad de sus efectivos durante todo el periodo de huelga. Salud también mantiene las guardias localizadas habituales para atender urgencias extraordinarias que no asuma el personal presencial.

La huelga se iniciará a las 00 horas del 15 de junio y finaliza a las 23.59 horas del 19 de junio. En los centros con varios turnos, el paro terminará al cierre del último turno. Salud precisa que no fija servicios mínimos para el personal médico interno residente (MIR) por las características específicas de su relación laboral.