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Gastronomía de guerra

Prepara la ensaladilla rusa más 'punky' del verano: con garbanzos, encurtidos y picante

Una versión diferente de este popular plato del verano en la que el protagonista es el sabor

La ensaladilla de garbanzos lista para comer.

La ensaladilla de garbanzos lista para comer. / M. T.

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Marta Torres Molina

Marta Torres Molina

Ibiza

Ensaladilla rusa. Es mencionar esas dos palabras y pensar en verano. Es inevitable. Es, sin duda, una de las recetas que en este país más se preparan, junto con el gazpacho y las ensaladas, cuando aprieta el calor. Para comer en casa o para llevársela en una fiambrera a un día de playa. Sombrilla, playa, familia, ensaladilla rusa. Inseparables.

Hoy, sin embargo, vamos a preparar una ensaladilla un poco diferente. De aspecto seguro que recuerda a la que todos tenemos en mente, pero es muy diferente. En vez de patata vamos a usar garbanzos cocidos machacados, lo que va a hacer que sea una ensalada más saciante y con más proteína vegetal. Además, vamos a ponerle bien de pepinillos, aceitunas, pimientos del piquillo, atún y unas anchoas. Queremos una ensaladilla muy potente de sabor. Y que toda esa parte avinagrada aligere también las legumbres. Y por si eso no fuera suficiente, la queremos picante. La mayonesa, cada cual que se ponga la que quiera. Los hay que quieren poquita y los hay que quieren que los ingredientes floten en ella. Pues a placer. Sólo faltaría. Y si alguien quiere una versión más ligera, menos contundente, sólo tiene que cambiar la mayonesa por yogur griego sin azúcar. O combinarlos. La zanahoria, pues lo mismo. A mí me gusta cruda, crujiente, pero si alguien la prefiere cocida, pues para adelante.

Por cierto, está más rica al día siguiente. Un poco reposadita.

Ingredientes (para 3 platos / 5 tapas):

  • 50 gramos de garbanzos cocidos (0,98€)
  • 2 huevos (0,73€) 
  • 1 zanahoria (0,33€) 
  • 1 lata de atún (0,83€) 
  • 60 gramos de anchoas en aceite (0,92€) 
  • 2 pimientos del piquillo (0,31€) 
  • 12 aceitunas rellenas (0,55€) 
  • 12 pepinillos pequeños (0,76€) 
  • 2 cucharadas de mayonesa (0,33€) 
  • Tabasco

Precio: 5,74€ (1,91€ por plato / 1,15 € por tapa)

La ensaladilla, antes de aliñarla.

La ensaladilla, antes de aliñarla. / M. T.

Preparación

Cocer los huevos, unos doce minutos.

—Pasar los garbanzos por agua fría para que queden bien sueltecitos. Agregar un pellizco de sal y machacar con un aplastador o un tenedor. No deben quedar completamente chafados, sino con trozos.

—Añadir el atún desmenuzado, las anchoas cortadas, la zanahoria rallada y los pepinillos, las aceitunas y los piquillos cortaditos.

—Agregar los huevos cocidos también a trocitos y mezclar todo bien.

Poner la mayonesa y el tabasco al gusto e integrar todo bien. Comprobar de sazón y rectificar, si es necesario.

—Servir decorada con un poco de mayonesa y algún trocito de alguno de los ingredientes.

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El toque gourmet

Añadir un chorrito de vinagre si no os dan miedo los sabores avinagrados.

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