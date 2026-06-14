Gastronomía de guerra
Prepara la ensaladilla rusa más 'punky' del verano: con garbanzos, encurtidos y picante
Una versión diferente de este popular plato del verano en la que el protagonista es el sabor
Ensaladilla rusa. Es mencionar esas dos palabras y pensar en verano. Es inevitable. Es, sin duda, una de las recetas que en este país más se preparan, junto con el gazpacho y las ensaladas, cuando aprieta el calor. Para comer en casa o para llevársela en una fiambrera a un día de playa. Sombrilla, playa, familia, ensaladilla rusa. Inseparables.
Hoy, sin embargo, vamos a preparar una ensaladilla un poco diferente. De aspecto seguro que recuerda a la que todos tenemos en mente, pero es muy diferente. En vez de patata vamos a usar garbanzos cocidos machacados, lo que va a hacer que sea una ensalada más saciante y con más proteína vegetal. Además, vamos a ponerle bien de pepinillos, aceitunas, pimientos del piquillo, atún y unas anchoas. Queremos una ensaladilla muy potente de sabor. Y que toda esa parte avinagrada aligere también las legumbres. Y por si eso no fuera suficiente, la queremos picante. La mayonesa, cada cual que se ponga la que quiera. Los hay que quieren poquita y los hay que quieren que los ingredientes floten en ella. Pues a placer. Sólo faltaría. Y si alguien quiere una versión más ligera, menos contundente, sólo tiene que cambiar la mayonesa por yogur griego sin azúcar. O combinarlos. La zanahoria, pues lo mismo. A mí me gusta cruda, crujiente, pero si alguien la prefiere cocida, pues para adelante.
Por cierto, está más rica al día siguiente. Un poco reposadita.
Ingredientes (para 3 platos / 5 tapas):
- 50 gramos de garbanzos cocidos (0,98€)
- 2 huevos (0,73€)
- 1 zanahoria (0,33€)
- 1 lata de atún (0,83€)
- 60 gramos de anchoas en aceite (0,92€)
- 2 pimientos del piquillo (0,31€)
- 12 aceitunas rellenas (0,55€)
- 12 pepinillos pequeños (0,76€)
- 2 cucharadas de mayonesa (0,33€)
- Tabasco
Precio: 5,74€ (1,91€ por plato / 1,15 € por tapa)
Preparación
—Cocer los huevos, unos doce minutos.
—Pasar los garbanzos por agua fría para que queden bien sueltecitos. Agregar un pellizco de sal y machacar con un aplastador o un tenedor. No deben quedar completamente chafados, sino con trozos.
—Añadir el atún desmenuzado, las anchoas cortadas, la zanahoria rallada y los pepinillos, las aceitunas y los piquillos cortaditos.
—Agregar los huevos cocidos también a trocitos y mezclar todo bien.
—Poner la mayonesa y el tabasco al gusto e integrar todo bien. Comprobar de sazón y rectificar, si es necesario.
—Servir decorada con un poco de mayonesa y algún trocito de alguno de los ingredientes.
El toque gourmet
Añadir un chorrito de vinagre si no os dan miedo los sabores avinagrados.
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