Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ibiza PrideFerran AdriàCaso Vida IsladosEmpresas pitiusas
instagramlinkedin

Barcos

Así es el 'Force Blue', el superyate con pasado de Fórmula 1 que fondea en Ibiza

Vinculado a dos grandes nombres del automovilismo, el yate que se encuentra anclado en Cala Jondal cuenta con spa, cine y discoteca, entre otras comodidades

'Force Blue', el superyate ligado a la Fórmula 1 que fondea en aguas de Ibiza.

'Force Blue', el superyate ligado a la Fórmula 1 que fondea en aguas de Ibiza.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Jessica Merodio

Jessica Merodio

Ibiza

Entre los grandes barcos que fondean estos días en aguas de Ibiza destaca el 'Force Blue', un superyate de lujo con una historia especialmente vinculada a la Fórmula 1. La embarcación, anclada este domingo en Cala Jondal, forma parte del circuito de grandes yates de chárter que frecuentan Baleares durante la temporada, pero su biografía va mucho más allá del lujo náutico.

El 'Force Blue' estuvo durante años asociado al magnate italiano Flavio Briatore, una de las figuras más conocidas del paddock. Histórico director de Benetton y Renault en Fórmula 1, y actual director de la escudería Alpine, el empresario convirtió este yate en uno de los símbolos más visibles de su estilo de vida: vacaciones en el Mediterráneo, fiestas, celebridades y reuniones de negocios en alta mar.

Así es el 'Force Blue', el superyate que fondea en Ibiza

El 'Force Blue' cuenta con un amplio spa con sauna, hammam y baño turco. / fraseryachts.com

Pero la conexión del barco con la Fórmula 1 no termina ahí. Tras su etapa vinculada a Briatore, el yate acabó en manos de otro de los grandes nombres de la historia del campeonato: Bernie Ecclestone, antiguo presidente y director ejecutivo de Formula One Management y Formula One Administration, y durante décadas considerado el hombre más poderoso de la competición.

Ecclestone compró el Force Blue en 2021 en una subasta, después de que la embarcación fuera incautada años antes por la Policía Financiera italiana en el marco de una investigación por presunto impago de impuestos. El yate había sido intervenido en 2010, en un episodio que situó de nuevo a Briatore y a su palacio flotante en el foco mediático internacional.

Así es el 'Force Blue', el superyate que fondea en Ibiza

Una de las cubiertas del 'Force Blue'. / fraseryachts.com

Construido por Royal Denship en 2002, el 'Force Blue' fue encargado originalmente por Roy Speer, fundador de Home Shopping Network. Posteriormente fue adquirido y restaurado por Briatore. El superyate fue sometido en los últimos años a una nueva y profunda remodelación, incluida una ampliación de su eslora y un rediseño de sus líneas exteriores. Actualmente ronda los 70 metros, aunque en sus orígenes tenía unos 63 metros de eslora. Su casco de acero, su arquitectura naval de Tom Fexas y sus exteriores de Ole Steen Knudsen le dan el aspecto de un yate de expedición, más robusto que otros barcos de recreo de perfil puramente deportivo.

Así es el 'Force Blue', el superyate que fondea en Ibiza

Un salón del superyate que fondea en Ibiza. / fraseryachts.com

A bordo, el 'Force Blue' ofrece alojamiento para 12 invitados distribuidos en seis camarotes, atendidos por una tripulación de 21 personas. Entre sus instalaciones destacan una suite principal con terraza privada, una suite VIP, grandes zonas exteriores, cine privado, discoteca, zona profesional para dj y un amplio spa con sauna, hammam, baño turco, ducha de vapor, bañera de hidromasaje, sala de masajes y gimnasio.

Noticias relacionadas y más

Disponible en el mercado de chárter, el alquiler del 'Force Blue' ronda los 360.000 euros semanales.

Así es el 'Force Blue', el superyate que fondea en Ibiza

Así es el 'Force Blue', el superyate que fondea en Ibiza

Ver galería

Así es el 'Force Blue', el superyate que fondea en Ibiza / fraseryachts.com

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Atropello mortal en la autovía de Ibiza a Sant Antoni
  2. Un incendio calcina el almacén de un 'beach club' de Ibiza
  3. Revientan una macrofiesta ilegal en Ibiza con djs famosos, más de mil personas y hasta un tiovivo
  4. Una “millonaria” indignada en Ibiza: 'Me voy al mar público, que aquí no te cobran por estar hacinados
  5. Los vecinos grabaron la caída del último precipitado en Ibiza desde un séptimo piso
  6. Dos precipitados en Ibiza en menos de 24 horas: uno está muy grave tras caer desde un séptimo piso
  7. Estos son los djs que pincharon en la macrofiesta ilegal de Buscastell
  8. Cinco heridos por inhalación de humo en el incendio de una vivienda en Ibiza

Así es el 'Force Blue', el superyate con pasado de Fórmula 1 que fondea en Ibiza

Así es el 'Force Blue', el superyate con pasado de Fórmula 1 que fondea en Ibiza

Cuentacuentos, yoga y pintacaras para celebrar el Día de las Familias en Santa Eulària

Cuentacuentos, yoga y pintacaras para celebrar el Día de las Familias en Santa Eulària

‘VilArt’, el proyecto de una ‘escoleta’ de Ibiza que despierta la creatividad de los más pequeños

‘VilArt’, el proyecto de una ‘escoleta’ de Ibiza que despierta la creatividad de los más pequeños

Serpientes en Ibiza: dos grandes ejemplares sorprenden a los vecinos de Santa Eulària

Serpientes en Ibiza: dos grandes ejemplares sorprenden a los vecinos de Santa Eulària

Entra a robar a plena luz del día en una nave industrial, se lleva una cámara y se va a grabar al puerto de Ibiza

Entra a robar a plena luz del día en una nave industrial, se lleva una cámara y se va a grabar al puerto de Ibiza

Los servicios mínimos de una nueva semana de huelga de los médicos en Ibiza y Formentera

Los servicios mínimos de una nueva semana de huelga de los médicos en Ibiza y Formentera

Crisis habitacional en Ibiza y Formentera: el Govern amplía las bonificaciones fiscales ante el grave problema de acceso a la vivienda

Crisis habitacional en Ibiza y Formentera: el Govern amplía las bonificaciones fiscales ante el grave problema de acceso a la vivienda

Los vecinos de s'Illa Plana exigen al Ayuntamiento de Ibiza que anule la licencia "ilegal" de la sala de fiestas

Los vecinos de s'Illa Plana exigen al Ayuntamiento de Ibiza que anule la licencia "ilegal" de la sala de fiestas
Tracking Pixel Contents