Así es el 'Force Blue', el superyate con pasado de Fórmula 1 que fondea en Ibiza

Entre los grandes barcos que fondean estos días en aguas de Ibiza destaca el 'Force Blue', un superyate de lujo con una historia especialmente vinculada a la Fórmula 1. La embarcación, anclada este domingo en Cala Jondal, forma parte del circuito de grandes yates de chárter que frecuentan Baleares durante la temporada, pero su biografía va mucho más allá del lujo náutico.

El 'Force Blue' estuvo durante años asociado al magnate italiano Flavio Briatore, una de las figuras más conocidas del paddock. Histórico director de Benetton y Renault en Fórmula 1, y actual director de la escudería Alpine, el empresario convirtió este yate en uno de los símbolos más visibles de su estilo de vida: vacaciones en el Mediterráneo, fiestas, celebridades y reuniones de negocios en alta mar.

El 'Force Blue' cuenta con un amplio spa con sauna, hammam y baño turco. / fraseryachts.com

Pero la conexión del barco con la Fórmula 1 no termina ahí. Tras su etapa vinculada a Briatore, el yate acabó en manos de otro de los grandes nombres de la historia del campeonato: Bernie Ecclestone, antiguo presidente y director ejecutivo de Formula One Management y Formula One Administration, y durante décadas considerado el hombre más poderoso de la competición.

Ecclestone compró el Force Blue en 2021 en una subasta, después de que la embarcación fuera incautada años antes por la Policía Financiera italiana en el marco de una investigación por presunto impago de impuestos. El yate había sido intervenido en 2010, en un episodio que situó de nuevo a Briatore y a su palacio flotante en el foco mediático internacional.

Una de las cubiertas del 'Force Blue'. / fraseryachts.com

Construido por Royal Denship en 2002, el 'Force Blue' fue encargado originalmente por Roy Speer, fundador de Home Shopping Network. Posteriormente fue adquirido y restaurado por Briatore. El superyate fue sometido en los últimos años a una nueva y profunda remodelación, incluida una ampliación de su eslora y un rediseño de sus líneas exteriores. Actualmente ronda los 70 metros, aunque en sus orígenes tenía unos 63 metros de eslora. Su casco de acero, su arquitectura naval de Tom Fexas y sus exteriores de Ole Steen Knudsen le dan el aspecto de un yate de expedición, más robusto que otros barcos de recreo de perfil puramente deportivo.

Un salón del superyate que fondea en Ibiza. / fraseryachts.com

A bordo, el 'Force Blue' ofrece alojamiento para 12 invitados distribuidos en seis camarotes, atendidos por una tripulación de 21 personas. Entre sus instalaciones destacan una suite principal con terraza privada, una suite VIP, grandes zonas exteriores, cine privado, discoteca, zona profesional para dj y un amplio spa con sauna, hammam, baño turco, ducha de vapor, bañera de hidromasaje, sala de masajes y gimnasio.

Disponible en el mercado de chárter, el alquiler del 'Force Blue' ronda los 360.000 euros semanales.