Cuentacuentos, yoga y pintacaras para celebrar el Día de las Familias en Santa Eulària

El pasado domingo a las 10.30 horas de la mañana, en la plaça del Canó de Santa Eulària, se celebró el Día de las Familias, una jornada reivindicativa para visibilizar la realidad de familias monoparentales en Ibiza y Formentera. La jornada estaba prevista para el pasado 15 de mayo, pero se tuvo que aplazar por motivos meteorológicos.

La jornada contó con la colaboración de la Asociación de Madres Monoparentales por Elección de Ibiza y Formentera (Ammpeeif), además de la asociación LGTBIQ+ Sa Clau de s'Armari, y participaron hasta 20 familias monoparentales. Se llevó a cabo un cuentacuentos con temática de diversidad familiar y también una sesión de yoga en familia. También hubo un pintacaras, manualidades para los más pequeños y venta de libros infantiles. La jornada y se prolongó hasta pasadas las 12.30 horas.

El día a día de una familia monoparental

Elizabeth Serra es auxiliar de enfermería en el Hospital Residencia Asistida Cas Serres, donde hace turnos de 12 horas. "He pedido una reducción de jornada para el cuidado de mi hija de ocho meses", comenta. "He pedido que me quiten las horas de mañana de entre semana, así trabajaría los fines de semana, 12 horas, y las noches de entre semana". Al llegar a casa, después de la jornada nocturna, es momento de cuidar de la pequeña Mireia. "Sin dormir ni nada", añade con una sonrisa. "Duermo cuando duerme ella". Mientras ella está en el trabajo, su hermana cuida de la pequeña. "Sin la ayuda de mi familia, no podría tenerla", asegura. "Me gustaría reivindicar que las familias monoparentales necesitamos más ayuda del Estado", añadió.

El vento contó con un puesto de venta de libros infantiles / J.A. Riera

Sonia Sisó y su hijo Mariano, de apenas dos años y medio, participaron de la jornada festiva. "Ser una familia monoparental es muy agotador", explica. "Hay que estar pendiente de muchísimas cosas: trabajar, el niño, la casa, pensar en el dinero, cómo resolverlo todo, si se enferma o no... Desde cambiar las bombonas de butano tú sola y cargar con las garrafas de agua hasta aguantar los berrinches sin que nadie te apoye", enumera. Sonia trabaja como técnico de laboratorio del Hospital Can Misses. "Claro que tienes tu tribu que te apoya, pero al final eres una persona sola". Las jornadas laborales de Sonia también son de 12 horas. "Lo primero que hago cuando vuelvo de la jornada nocturna es llevar a mi hijo al colegio", cuenta. "Me meto en la cama a las 10 de la mañana y me levanto de nuevo a las 12:30 del mediodía para ir a buscarlo". Sonia cuenta con la ayuda de una pareja de personas mayores que la ayudan a cuidar de su hijo, a quienes llama 'yayos'. "Son ángeles que me he encontrado por el camino", afirma, mientras sale corriendo detrás de su hijo Mariano, que emprende una carrera hacia el otro extremo de la plaza.

Una de las actividades fue una sesión de yoga en familia / J.A. Riera

Económicamente, explica que va un poco "justa". En cuanto al alquiler, explica que está alquilando una vivienda "medianamente asequible". Al esfuerzo físico que requiere ser la cabeza de una familia monoparental se le suma el desgaste mental y emocional: "Hay que estar todo el día en alerta. Cuando estamos en el parque tengo que tener la mirada siempre fija en él, no lo puedes dejar solo ni un segundo". A pesar de los grandes esfuerzos, reconoce que su hijo es lo mejor que tiene en su vida.

Reivindicaciones de las familias

En el ámbito autonómico, Ammpeeif reclama al Govern balear el desarrollo inmediato del reglamento de la ley de conciliación, aprobada hace un año. La entidad sostiene que la falta de despliegue normativo “deja en papel mojado una legislación que ya nació muy vacía de contenido”. La asociación pide que el nuevo reglamento incorpore medidas concretas para responder a las necesidades reales y a la especial vulnerabilidad de las familias monoparentales en materia de conciliación laboral y familiar, al tratarse de hogares que, según advierte, deben afrontar importantes gastos con una sola persona adulta al frente.

La asociación también denuncia que, esta semana el PP presentó una proposición no de ley en el Parlament relativa al decreto que alivia la carga burocrática para la expedición de los carnés de familias numerosas. Según explica la asociación, la iniciativa planteaba una simplificación administrativa de los trámites, pero limitada únicamente a las familias numerosas. Ante esta situación, el PSOE presentó una enmienda para que la medida se aplicara también a las familias monoparentales, al tratarse de un decreto que afecta a ambas tipologías familiares. Sin embargo, la propuesta fue rechazada. “Siempre tenemos que estar luchando”, lamentan desde la entidad, que recuerda que las familias monoparentales también cuentan con un carné específico, aunque tiene poca utilidad. "La única utilidad que tenemos es que nos dan en la escolarización nos da un punto extra, poco más", lamentan desde la asociación. Reclaman, entre otras cosas, ayudas específicas y más respaldo del Estado.