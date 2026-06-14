Sucesos
Entra a robar a plena luz del día en una nave industrial, se lleva una cámara y se va a grabar al puerto de Ibiza
El ladrón forzó la entrada de la productora Plug and Play, en el polígono industrial del aeropuerto
Ibiza Plug and Play, una de las productoras más imporantes de sonido, iluminación y vídeo de la isla, ha denunciado en la Guardia Civil un robo sufrido en su nave industrial, en el polígono de Can Frígoles, junto al aeropuerto. Las cámaras de seguridad de la empresa han captado con las manos en la masa al ladrón, que forzó la puerta de entrada y, además, intentó robar una moto y un coche aparcados en el exterior.
Los hechos se produjeron sobre las 18.30 horas del sábado, a plena luz del día. Tal y como se observa en las imágenes, un hombre de mediana edad accede al interior de la nave, enfundado con la típica camiseta con el lema staff que emplean los técnicos audiovisuales durante los eventos.
El ladrón se lleva una cámara, valorada en unos 2.500 euros, así como una mochila con diverso material de trabajo. Se da la circunstancia de que, tras abandonar la nave industrial, este mismo hombre fue visto en el puerto de Ibiza durante la marcha del Ibiza Pride, donde llamó la atención de diversos profesionales por grabar el acto con una cámara de un elevado valor económico.
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