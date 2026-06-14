Las grandes empresas pitiusas rozan los 2.900 millones en ventas

Las sociedades de Ibiza y Formentera incluidas en el top mil de Balears volvieron a ganar tamaño en 2024. Hay 134 empresas pitiusas en esa clasificación autonómica que suman 2.869,2 millones de euros de ventas, según los datos disponibles en el Registro Mercantil a partir de las cuentas anuales depositadas. Entre las 133 compañías, la facturación crece, comparada con la de 2023, un 17,8%. Los datos confirman el peso del turismo y del ocio, pero también el empuje de la construcción, la promoción inmobiliaria, la distribución comercial, la sanidad privada y los servicios marítimos.

El liderazgo es, un año más, de Fiesta Hotels & Resorts SL, la primera compañía del ranking pitiuso y la que ocupa el puesto 20 del top mil balear. La sociedad alcanza 272,9 millones de euros de ventas, un 12,7% más que en 2023, y declara un resultado de 177,2 millones, muy por encima de los 42,1 millones del ejercicio anterior. Ninguna otra de Ibiza o Formentera se acerca a ese volumen.

La segunda posición es para Ushuaia Entertainment SL, en el puesto 38 balear, con 140,4 millones de cifra de negocios, un 9,3% más. Su resultado se mantiene en niveles muy elevados, con 54,3 millones, aunque ligeramente por debajo de 2023 (-0,7%). La tercera plaza la ocupa Sabina Estates Tarida SL, cuya actividad es la promoción inmobiliaria y que está ubicada en Sant Josep, que sube al puesto 52 autonómico tras multiplicar sus ventas hasta los 99 millones. Su incremento, del 424,6%, es el mayor salto absoluto entre las principales empresas, aunque cierra el año con un resultado negativo de 5,3 millones.

Comparación entre las cifras de ventas y las de resultados entre 2023 y 2024 de las mayores empresas pitiusas / D.I.

El cuarto lugar lo ocupa Distribución de Bebidas Miró SL, también de Sant Josep, con 94,4 millones de ventas y un avance del 7,2%. Le sigue Palladium Gestión SL, quinta pitiusa y número 54 de Balears, con 91,7 millones y una subida del 20,5%, además de un resultado de 23,2 millones. A continuación aparecen Universo Pacha SA, puesto 69 balear, con 78,2 millones (+13,9%); Only Tickets SL, posición 76, con 75,4 millones (+24,7%); Hermanos Parrot SA, lugar 77, con 75 millones (+46,7%); Grupo Empresas Alonso Marí SA, puesto 78, con 75 millones (+6,1%); y Policlínica Nuestra Señora del Rosario SL, posición 82, con 72,9 millones (+16,8%).

Ese grupo de diez sociedades concentra 1.075 millones de euros de facturación, el 37,5% de todo el volumen de negocio de las empresas pitiusas incluidas en el top balear. Solo dos compañías superan la barrera de los cien millones, Fiesta y Ushuaia, pero once rebasan los 50 millones y 29 están por encima de los 25 millones. La lista refleja una economía con varios grandes tractores y una base amplia de medianas empresas: 75 sociedades alcanzan ya los diez millones de ventas.

105 aumentan facturación

En el segundo escalón aparecen Carburantes Ibiza, con 52,4 millones aunque con ventas un 3,4% inferiores; Nightevolution, con 47,1 millones; Inmo Sirenis, con 46,3; Servicios Palau, con 46,1; Only You Hotels, con 40,6 millones y un crecimiento del 46,4%; Hoteles Trinidad, con 40,1; Cálida Ibiza, con 38,1; Playa Real, con 37,7; Suministros Ibiza de Inversiones y Corporación, con 36; y Carrocerías Ibiza, que salta de 4,9 a 34,7 millones, un 613,4% más.

La tabla de las mayores sociedades de Pitiusas entre la número 6 y la 53 / D.I.

La comparación con 2023 muestra una mayoría de empresas en crecimiento. De las 133 sociedades con datos comparables, 105 aumentan su facturación, 27 la reducen y una permanece prácticamente estable. En términos absolutos, las mayores aportaciones proceden de Sabina Estates Tarida, que suma 80,1 millones más; Fiesta Hotels & Resorts, con 30,8 millones adicionales; Carrocerías Ibiza, con 29,8; Hermanos Parrot, con 23,9; y Compañía Ibizenca de Vacaciones Creativas, que pasa de apenas 0,2 millones a 23,4 millones y entra en el puesto 259 balear. Entre los descensos figuran Himar Construccions i Contractes (-3 millones), Charo Ruiz Export (-2,9), Med Cat Yachts (-2,8), Punicauto (-2,2), Excluib (-2,2) y Class Rent a Car (-2,2).

El resultado agregado ofrece una lectura aún más expansiva: las sociedades pitiusas suman 563,4 millones de resultado en 2024, frente a 300,2 millones en 2023 en las compañías con información disponible, lo que supone un aumento del 86,4% en la comparación homogénea. Fiesta Hotels & Resorts lidera con 177,2 millones y concentra una parte sustancial de esa mejora. Tras ella aparecen Residencial Marina, con 80,9 millones de resultado; Ushuaia Entertainment, con 54,3; Palladium Gestión, con 23,2; Grupo Empresas Alonso Marí, con 15,5; Compañía Ibizenca de Vacaciones Creativas, con 15,3; Universo Pacha, con 13,7; Cálida Ibiza, con 12,3; y Playa Real, con 9,5 millones.

En el lado contrario, doce empresas cierran con pérdidas. Las mayores corresponden a CECA SA, con -5,9 millones; Sabina Estates Tarida, con -5,3; Gran Hospital Can Misses, con -1,4; Class Rent a Car, con -1,3; y Playa Soleil Ibiza, con -1,1 millones.

Ibiza concentra la actividad empresarial de las Pitiusas / D.I.

Por municipios, Ibiza concentra la mayor parte del peso empresarial: 70 sociedades y 1.846,5 millones de ventas, casi dos tercios del total pitiuso. Santa Eulària, sumando las dos denominaciones municipales que aparecen en la fuente, reúne 22 sociedades y 388,2 millones. Sant Josep acumula 15 compañías y 332,3 millones; Sant Antoni cuenta con 15 empresas y 171 millones; Formentera aporta nueve sociedades y 101,9 millones; y Sant Joan, tres empresas y 29,3 millones.

La pitiusa del sur también tiene presencia propia dentro del top balear. La primera compañía de la isla es Formentera Bazaar Sociedad Limitada (cuya actividad comprende de casi todo: construcción, instalaciones y mantenimiento; comercio al por mayor y al por menor; distribución comercial, importación y exportación, actividades inmobiliarias, industrias manufactureras y textiles, turismo, hostelería y restauración), en el puesto 186, con 34,4 millones de ventas y un crecimiento del 11,7%. Le sigue Aniofe Sociedad Limitada (comercio al por mayor de carne, productos cárnicos y pescados), puesto 409, con 14,5 millones y un avance del 28,9%. Completan la relación insular Frufor Hermanos Ibiza y Frufor SL, ambas en torno a 8,3 millones; Urbanizaciones Formentera, Can Carlitos, Can Tauet, Petrofor y Mediterránea La Naviera de Formentera.