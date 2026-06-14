Las grandes empresas pitiusas rozan los 2.900 millones en ventas
134 sociedades de Ibiza y Formentera forman parte del top mil de Baleares
Lideradas por Fiesta Hotels, su facturación creció en 2024 un 17,8% respecto al año anterior
Las sociedades de Ibiza y Formentera incluidas en el top mil de Balears volvieron a ganar tamaño en 2024. Hay 134 empresas pitiusas en esa clasificación autonómica que suman 2.869,2 millones de euros de ventas, según los datos disponibles en el Registro Mercantil a partir de las cuentas anuales depositadas. Entre las 133 compañías, la facturación crece, comparada con la de 2023, un 17,8%. Los datos confirman el peso del turismo y del ocio, pero también el empuje de la construcción, la promoción inmobiliaria, la distribución comercial, la sanidad privada y los servicios marítimos.
El liderazgo es, un año más, de Fiesta Hotels & Resorts SL, la primera compañía del ranking pitiuso y la que ocupa el puesto 20 del top mil balear. La sociedad alcanza 272,9 millones de euros de ventas, un 12,7% más que en 2023, y declara un resultado de 177,2 millones, muy por encima de los 42,1 millones del ejercicio anterior. Ninguna otra de Ibiza o Formentera se acerca a ese volumen.
La segunda posición es para Ushuaia Entertainment SL, en el puesto 38 balear, con 140,4 millones de cifra de negocios, un 9,3% más. Su resultado se mantiene en niveles muy elevados, con 54,3 millones, aunque ligeramente por debajo de 2023 (-0,7%). La tercera plaza la ocupa Sabina Estates Tarida SL, cuya actividad es la promoción inmobiliaria y que está ubicada en Sant Josep, que sube al puesto 52 autonómico tras multiplicar sus ventas hasta los 99 millones. Su incremento, del 424,6%, es el mayor salto absoluto entre las principales empresas, aunque cierra el año con un resultado negativo de 5,3 millones.
El cuarto lugar lo ocupa Distribución de Bebidas Miró SL, también de Sant Josep, con 94,4 millones de ventas y un avance del 7,2%. Le sigue Palladium Gestión SL, quinta pitiusa y número 54 de Balears, con 91,7 millones y una subida del 20,5%, además de un resultado de 23,2 millones. A continuación aparecen Universo Pacha SA, puesto 69 balear, con 78,2 millones (+13,9%); Only Tickets SL, posición 76, con 75,4 millones (+24,7%); Hermanos Parrot SA, lugar 77, con 75 millones (+46,7%); Grupo Empresas Alonso Marí SA, puesto 78, con 75 millones (+6,1%); y Policlínica Nuestra Señora del Rosario SL, posición 82, con 72,9 millones (+16,8%).
Ese grupo de diez sociedades concentra 1.075 millones de euros de facturación, el 37,5% de todo el volumen de negocio de las empresas pitiusas incluidas en el top balear. Solo dos compañías superan la barrera de los cien millones, Fiesta y Ushuaia, pero once rebasan los 50 millones y 29 están por encima de los 25 millones. La lista refleja una economía con varios grandes tractores y una base amplia de medianas empresas: 75 sociedades alcanzan ya los diez millones de ventas.
105 aumentan facturación
En el segundo escalón aparecen Carburantes Ibiza, con 52,4 millones aunque con ventas un 3,4% inferiores; Nightevolution, con 47,1 millones; Inmo Sirenis, con 46,3; Servicios Palau, con 46,1; Only You Hotels, con 40,6 millones y un crecimiento del 46,4%; Hoteles Trinidad, con 40,1; Cálida Ibiza, con 38,1; Playa Real, con 37,7; Suministros Ibiza de Inversiones y Corporación, con 36; y Carrocerías Ibiza, que salta de 4,9 a 34,7 millones, un 613,4% más.
La comparación con 2023 muestra una mayoría de empresas en crecimiento. De las 133 sociedades con datos comparables, 105 aumentan su facturación, 27 la reducen y una permanece prácticamente estable. En términos absolutos, las mayores aportaciones proceden de Sabina Estates Tarida, que suma 80,1 millones más; Fiesta Hotels & Resorts, con 30,8 millones adicionales; Carrocerías Ibiza, con 29,8; Hermanos Parrot, con 23,9; y Compañía Ibizenca de Vacaciones Creativas, que pasa de apenas 0,2 millones a 23,4 millones y entra en el puesto 259 balear. Entre los descensos figuran Himar Construccions i Contractes (-3 millones), Charo Ruiz Export (-2,9), Med Cat Yachts (-2,8), Punicauto (-2,2), Excluib (-2,2) y Class Rent a Car (-2,2).
El resultado agregado ofrece una lectura aún más expansiva: las sociedades pitiusas suman 563,4 millones de resultado en 2024, frente a 300,2 millones en 2023 en las compañías con información disponible, lo que supone un aumento del 86,4% en la comparación homogénea. Fiesta Hotels & Resorts lidera con 177,2 millones y concentra una parte sustancial de esa mejora. Tras ella aparecen Residencial Marina, con 80,9 millones de resultado; Ushuaia Entertainment, con 54,3; Palladium Gestión, con 23,2; Grupo Empresas Alonso Marí, con 15,5; Compañía Ibizenca de Vacaciones Creativas, con 15,3; Universo Pacha, con 13,7; Cálida Ibiza, con 12,3; y Playa Real, con 9,5 millones.
En el lado contrario, doce empresas cierran con pérdidas. Las mayores corresponden a CECA SA, con -5,9 millones; Sabina Estates Tarida, con -5,3; Gran Hospital Can Misses, con -1,4; Class Rent a Car, con -1,3; y Playa Soleil Ibiza, con -1,1 millones.
Por municipios, Ibiza concentra la mayor parte del peso empresarial: 70 sociedades y 1.846,5 millones de ventas, casi dos tercios del total pitiuso. Santa Eulària, sumando las dos denominaciones municipales que aparecen en la fuente, reúne 22 sociedades y 388,2 millones. Sant Josep acumula 15 compañías y 332,3 millones; Sant Antoni cuenta con 15 empresas y 171 millones; Formentera aporta nueve sociedades y 101,9 millones; y Sant Joan, tres empresas y 29,3 millones.
La pitiusa del sur también tiene presencia propia dentro del top balear. La primera compañía de la isla es Formentera Bazaar Sociedad Limitada (cuya actividad comprende de casi todo: construcción, instalaciones y mantenimiento; comercio al por mayor y al por menor; distribución comercial, importación y exportación, actividades inmobiliarias, industrias manufactureras y textiles, turismo, hostelería y restauración), en el puesto 186, con 34,4 millones de ventas y un crecimiento del 11,7%. Le sigue Aniofe Sociedad Limitada (comercio al por mayor de carne, productos cárnicos y pescados), puesto 409, con 14,5 millones y un avance del 28,9%. Completan la relación insular Frufor Hermanos Ibiza y Frufor SL, ambas en torno a 8,3 millones; Urbanizaciones Formentera, Can Carlitos, Can Tauet, Petrofor y Mediterránea La Naviera de Formentera.
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