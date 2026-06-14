DJ Snake celebra su cumpleaños en Ibiza antes de su presentación junto a J Balvin en Ushuaïa

Este domingo, DJ Snake y J Balvin debutan en Ushuaïa Ibiza con la primera de dos presentaciones programadas este mes. El francés y el colombiano son dos de los artistas más influyentes de la escena musical internacional y protagonizan este nuevo concepto los días 14 y 21 de junio.

Los músicos se han reunido en la isla un día antes, coincidiendo con el cumpleaños del dj nacido en París, y han celebrado su aniversario junto a algunas de sus amistades en la lujosa villa en la que se hospedan.

En una de las historias compartidas por el artista en su perfil de Instagram, se ve al cantante de vallenato Cayito Dangond, quien es un gran amigo de J Balvin, improvisando una serenata de cumpleaños para DJ Snake. "My familia colombiana", escribió el agasajado junto al vídeo en una mezcla de español e inglés.

DJ Snake y J Balvin han apostado por Ibiza con su show 'Pardon My Spanish', un formato completamente nuevo que va más allá del concepto tradicional de concierto o sesión de dj. La propuesta se presenta como una experiencia diseñada para romper con el modelo habitual basado en el line-up y centrarse en la energía del momento, la conexión con el público y la experiencia colectiva en la pista de baile.