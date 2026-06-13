Los vecinos de s'Illa Plana exigen a Vila que anule la licencia "ilegal" de la sala de fiestas
El equipo de abogados de la Asociación de Vecinos remarca que la licencia se concedió "ilegalmente" y pide su retirada
Decenas de nuevos socios dotan de más músculo a la Asociación para plantar cara al proyecto
Las obras de la sala de fiestas y discoteca Lío, propiedad del fondo de inversión Trilantic Capital (después de que su fundador, Ricardo Urgell, lo vendiera años atrás) comenzaron el pasado mes de marzo y desde entonces se han topado con todo tipo de dificultades. Los responsables del restaurante cabaré, originalmente situado en Marina Ibiza, han tenido que buscar una ubicación alternativa, ya que este es el último año que tienen de contrato en el exclusivo puerto deportivo.
Y el lugar elegido por el grupo de inversión es el Hotel Corso Ibiza, adquirido recientemente por otro fondo de inversión, Blasson Property. Ya durante el mes de mayo las obras sufrieron un retraso debido al hallazgo de restos arqueológicos y hace dos días las obras han vuelto a detenerse debido a la presión de los vecinos de s'Illa Plana, que se oponen al proyecto por presuntas irregularidades.
Los vecinos advierten que la licencia se otorgó de manera irregular
La paralización por parte del Ayuntamiento de Ibiza de las obras hace apenas unos días se justifica porque incumplen la propia normativa municipal, que prohíbe, entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, todos aquellos trabajos que no sean de carácter público que conlleven altos niveles de ruido o el bloqueo del espacio público, con el objetivo de no obstaculizar el desarrollo de actividades turísticas en el municipio y para respetar el descanso de los vecinos y trabajadores de la ciudad.
Y el segundo, y el más importante: consideran que la licencia se otorgó ilegalmente, según apuntan los abogados de la Asociación de Vecinos de Illa Plana. La licencia de explotación de la discoteca del hotel, argumentan, está reservada únicamente para disfrute de las personas que se alojan en el establecimiento, y no al público general. Sin embargo, el Ayuntamiento de Ibiza otorgó una licencia de explotación abierta al público a Lío, lo cual, según los vecinos, "es contrario a Derecho".
"El expediente del Lío se sustenta en una supuesta licencia de sala de fiestas que no ha existido nunca y que quieren utilizar como título habilitante. Se puede afirmar que la promotora intenta crear confusión presentando un simple cambio de titularidad de la licencia hotelera como si fuera una licencia de actividad que no tiene", explican los vecinos en un comunicado de prensa. Y recuerdan, además, que "dado que no hay ninguna licencia de actividad vigente, sería necesario pedir una nueva que nunca podría ser concedida debido a que el actual PGOU, en sus artículos 47 y 48, lo prohíbe expresamente. Intentan esquivar las prohibiciones con el engaño de presentar como actividad complementaria (uso exclusivo para los clientes) lo que intenta ser en realidad una actividad abierta al público en general", denuncian.
Presiones vecinales
Los vecinos citan también los "graves problemas de circulación y aparcamiento" que ya existen en el barrio, que se verían agravados por la nueva discoteca, apuntan.
Durante su última asamblea extraordinaria, celebrada este viernes, los vecinos han nombrado a una nueva junta directiva y explican que han recibido a más de una decena de nuevos socios, todos unidos en un frente común: conseguir que el Ayuntamiento retire la licencia a la discoteca cabaré y "restituir la paz" en el vecindario.
"La asociación iniciará las acciones jurídicas necesarias para conseguir la nulidad de pleno derecho de una licencia que nunca debería haber sido otorgada", advierten. "Lo que estamos haciendo constituirá un buen precedente para el resto de la isla, para que los fondos de inversión entiendan que las leyes deben cumplirse, las instituciones hagan su trabajo de manera rigurosa y las asociaciones de vecinos se conciencien de la fuerza que tienen", concluyen en el comunicado.
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