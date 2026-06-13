Tradiciones de Ibiza: «El que más tardaba en recoger el cereal se convertía en el hazmerreír»

La cosecha de cereales en Ibiza solía acompañarse de un pique entre vecinos, como las chanzas que ahora se generan en caso de rivalidades futbolísticas. Todos tenían el mismo objetivo: tener todo el campo segado, el grano almacenado y los pajares apilados para antes del día de Sant Joan. «El que tenía que seguir trabajando se convertía en el hazmerreír del resto y, si uno terminaba de segar, decía: hem agafat sa geneta. También me contaron que, si alguien acababa antes, tiraba una alpargata vieja dentro del sembrado del vecino para que se la encontrara cuando fuera a segar», recuerda Vicent Marí, Palermet.

Como gran experto en las tradiciones ibicencas, Palermet muestra sus conocimientos este sábado durante las jornadas ‘De l’era al paller’, que se celebran este fin de semana en Sant Carles organizadas por el Ayuntamamiento de Santa Eulària, para divulgar las técnicas y herramientas que se empleaban para recoger el grano.

Para esta ocasión, colabora con Palermet Mariano Ferrer, un agricultor que cada año siembra grano en su finca de Can Malacosta y en otros terrenos de Sant Carles y Sant Llorenç. Además de por la agricultura, Ferrer es más conocido por su colección de carros. De hecho, fue fundador de la Associació de Carreters d'Eivissa i Formentera, con la que participa en numerosas fiestas de pueblo.

Además de los carros, Ferrer emplea una segadora de tracción animal, tirada por una yegua, heredada de su padre. «Debe tener unos sesenta años, la misma edad que yo», detalla.

Mariano Ferrer, con su segadora de tracción animal. / J.A.Riera

Llama la atención que Ferrer se ata las riendas a los tobillos para manejar la segadora. Con las manos lleva un rastrillo, con el que va empujando al suelo los montones de tallos y grano cuando llenan la segadora. Son de cebada, el cereal al que, tradicionalmente, se le ha dedicado mayor extensión de cultivo en la isla. Aunque aquí nunca se haya elaborado cerveza, se emplea para forraje de los animales.

Los trabajos que se llevan a cabo en Malacosta son los mismos que con el trigo y la avena, los otros cereales cultivados en Ibiza. Como a tantos otros agricultores, a Ferrer le toca hacer frente a los estragos de las torcaces.

«En un terreno de Sant Llorenç, de dos hectáreas y media, la última vez que sembré trigo solo pude obtener media saca [media tonelada]. Aunque era un año de mala cosecha, debería haber conseguido cuatro o cinco sacas», lamenta.

Seguir el ejemplo

La jornada de divulgación cuenta con una decena de participantes, y entre ellos, alguno ya se plantea seguir el ejemplo. Es el caso de Toni Torres, un ibicenco de 68 años que no veía los trabajos de siega desde pequeño, en casa de sus tíos. «Palermet es una enciclopedia y siempre se aprende mucho con él. Como tengo una parcela pequeña, igual pruebo a sembrar algo», se anima Torres.

Joana Sánchez había venido a Can Malacosta solo para tomar fotos, pero ha acabado manos a la obra junto al resto. «De pequeña sí que había segado arroz en Valencia, pero nunca había hecho garbas. Es más difícil de lo que parece».

Para atar las garbas, se emplea un nudo corredizo por el que los manojos quedan sujetos firmemente, pero que, una vez en la era, permite liberar la carga al momento con solo tirar de uno de los extremos.

Tres carros de barana se acabarán sumando a estas labores para transportar todas las garbas, los manojos con el cereal atado, hasta la casa museo de Ca n’Andreu des Trull. Allí, la jornada proseguirá este domingo con la trilla del grano, para después aventar y apilar la paja.