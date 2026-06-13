Estos son los djs que pincharon en la macrofiesta ilegal de Buscastell

La macrofiesta ilegal bautizada como Anomalist, desmantelada este miércoles en una finca de Buscastell, reunió a más de un millar de personas y contó con un cartel más propio de un gran festival internacional que de una fiesta clandestina. Entre los artistas participantes figuraban algunos de los nombres más reconocidos de la escena electrónica mundial.

Lista de los djs que actuaron en la macrofiesta. / DI

El line up

Entre los artistas que figuraban en la lista del cartel publicado como reclamo para la fiesta figuraban pesos pesados de la música electrónica como Sébastien Léger. Es un veterano productor y dj francés, considerado una referencia del house melódico y el techno orgánico, con actuaciones en algunos de los principales festivales internacionales. Otro de los nombres destacados es el de WhoMadeWho. Se trata de un conocido trío danés que combina música electrónica e instrumentos en directo. Sus actuaciones son habituales en grandes eventos como Tomorrowland o Coachella.

Bedouin, formado por Tamer Malki y Rami Abousabe, es uno de los dúos más influyentes del organic house y uno de los proyectos más vinculados a Ibiza durante los últimos años. Seth Troxler es una de las figuras más populares de la electrónica internacional. El DJ estadounidense lleva más de una década encabezando carteles de clubes y festivales de primer nivel.

Por su parte, Dennis Cruz, madrileño, es uno de los artistas españoles con mayor proyección global dentro del tech house y habitual en los principales eventos del género.

Junto a ellos actuaron también Peredel, Brunello, Oren Turgman, Lea Kdoch, Chambord, Rafael, Saraga y Kimonos, nombres vinculados principalmente a la escena del house melódico, organic house y sonidos electrónicos de corte underground, muy presentes en circuitos alternativos y festivales boutique de Europa, Oriente Medio y destinos como Ibiza o Tulum.

El foco sobre los artistas

Precisamente la presencia de estos artistas ha situado a los djs en el centro del debate generado tras el desmantelamiento de la fiesta. El vicepresidente primero del Consell de Ibiza y responsable de la Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan, ha pedido que todas las discotecas y establecimientos de ocio de la isla incluyan cláusulas en sus contratos para impedir la contratación de artistas que participen en fiestas ilegales.

La propuesta llega después de que la asociación Ocio de Ibiza anunciara que los djs vinculados contractualmente a sus locales y que incumplan cláusulas de incompatibilidad podrían dejar de ser contratados. Para el Consell, sin embargo, la medida debería extenderse a todo el sector.

La polémica ha vuelto a poner el foco sobre el papel de los artistas en este tipo de eventos. En el caso de Anomalist, la presencia de figuras internacionales y de algunos de los nombres más reconocidos de la escena underground contribuyó a convertir la cita en una de las fiestas ilegales de mayor repercusión registradas en Ibiza en los últimos años.