Rafael Triguero, alcalde de Ibiza: «Estamos con los vecinos de s’Illa Plana desde el primer momento»

Los servicios técnicos del Ayuntamiento de Ibiza están revisando las licencias de actividad con las que cuenta el Hotel Corso después de que los vecinos de s’Illa Plana hayan mostrado su preocupación por el traslado del cabaré Lío a este establecimiento, previsto para el próximo verano. Así lo ha indicado a este diario el alcalde, Rafael Triguero, a raíz de la paralización durante el verano de las obras de remodelación de este establecimiento por vulnerar la ordenanza municipal de ruidos.

«Estamos desde el primer día con los vecinos de s’Illa Plana y entendemos su preocupación, no solo por la apertura de este establecimiento [el cabaré en el Hotel Corso], sino por la posible afectación que supondría para el tráfico de la zona», apuntó el alcalde.

Traslado

Tal y como avanzó Diario de Ibiza, un fondo de inversión, Blasson Property Investments, ha adquirido el hotel de s’Illa Plana, que, tras una remodelación, pasará a ser gestionado por la compañía Arabella Hospitality. La operación incluye el alquiler al cabaré de la planta baja del hotel, donde se encuentra la terraza de la piscina, para que se convierta en su nueva sede a partir del año que viene.

Se da la circunstancia de que el Corso cuenta con dos licencias de actividad, una como establecimiento hotelero y otra que le permitiría funcionar como sala de fiestas. «Ambas están en vigor y las estamos estudiando a nivel técnico y jurídico, al igual que la de remodelación, con la voluntad de escuchar a los vecinos», apunta el alcalde, aunque sin confirmar si el objetivo final es revocar la licencia de sala de fiestas.