"La gente no quiere venir a un lugar donde hay obras": las obras en Sant Carles golpean al comercio en pleno arranque de la temporada en Ibiza

"Todas las obras están con retraso", cuenta una empleada de Papillon, una tienda de ropa y accesorios ubicada en la calle que conduce al histórico Bar Anita de Sant Carles, una de las zonas que vecinos y comerciantes coinciden en señalar como "la más afectada" por las obras que desde hace meses se están llevando a cabo en Sant Carles. La dependienta explica que los comercios de esa calle se han quedado "encerrados" y con difícil acceso. Según relata, la alcaldesa acudió el jueves para pedir perdón por las molestias ocasionadas y trasladarles que la semana que viene esa parte de los trabajos estarán terminados. "Nosotros, con tener este trozo listo, nos damos por satisfechos", explica la trabajadora.

La tienda lleva 44 años ubicada allí y, pese a la situación, asegura que siguen abriendo porque ya tienen su clientela y no quieren "perderla". Aun así, la disminución de clientes se nota de manera "brutal", tal como lo define su dependienta. "Hemos pasado del 100% al 1%", remarca la dependiente en cuanto a la diferencia en las ventas.

Las obras comenzaron a finales de octubre del año pasado. Contemplan la eliminación del tráfico rodado en la zona más emblemática del pueblo, con el objetivo de crear un espacio urbano más agradable, accesible y respetuoso con el patrimonio y el entorno natural. El proyecto incluye la instalación de nuevas áreas de descanso, zonas de sombra, la renovación de la explanada de césped y la ampliación del parque infantil, además del uso de pavimentos permeables. Sin embargo, los trabajos aún continúan y afectan principalmente a los comercios del centro de la localidad, los que se encuentran alrededor de la iglesia. Entre los principales problemas que mencionan comerciantes y vecinos de la zona están la falta de aparcamiento, la disminución de clientes y ventas, el polvo —sobre todo en las tiendas de ropa— y el ruido para quienes viven o trabajan en la zona.

Obras en pleno corazón de Sant Carles impiden el fácil acceso a comercios y bares / Vicent Mari

Comercios que no pueden trabajar con normalidad

En la misma línea se pronuncian desde la tienda Vintage Ibiza, ubicada en la misma zona de Sant Carles, que se han visto obligados a cerrar durante una semana porque, según relata una de las trabajadoras, no pueden "trabajar normalmente". Desde el comercio también señalan que el ritmo de las obras es "lento" y que deberían acelerar los trabajos cuando "hay urgencia", como ocurre ahora con el comienzo de la temporada. "¿Empezar a las 10.30 de la mañana? Podría ser más temprano y también trabajar los sábados", plantea.

Además, una de las quejas marcadas es la tala de dos árboles centenarios que, según explican, "embellecían y eran la esencia de Sant Carles". "Cortaron dos algarrobos cerca de la plaza", lamenta la trabajadora.

Por otro lado, ambas tiendas coinciden en que no se trata solo de la disminución de ventas y clientes, sino también del polvo y el ruido que acompañan el día a día. "Tenemos las máquinas pasando por la puerta, imagínate lo que es", explican. Aun así, aclaran que no están en contra de que se hagan mejoras en el pueblo, sino de cómo se están llevando adelante. "Está bien que se hagan las obras, pero están mal organizadas, empiezan y no terminan a tiempo", señalan.

A esta situación se suma Malaban, otra tienda de ropa y accesorios de industria local. Su dueña afirma que el impacto también se nota en la organización del trabajo. "Tenía una chica contratada y no la he podido coger este año, estoy en la tienda yo sola", cuenta. Además, asegura que está haciendo "números de pandemia" por la fuerte disminución del movimiento en el pueblo. "Nos prometieron que en Semana Santa estaría todo terminado", señala. "Hasta el día de hoy está como está y no hay aparcamiento, que eso es un problema grave", agrega. Para ella, la situación hace que mucha gente evite acercarse al pueblo. "La gente no quiere venir a un lugar donde hay obras", remarca.

El cambio de la parada de bus obstaculiza el tráfico normal, generando demoras y filas de coches sobre la rotonda / DI

Falta de aparcamiento, cambios de paradas y una obra que divide opiniones

La falta de aparcamiento aparece como uno de los problemas más repetidos. A esto se suma el cambio de la parada del bus, que, según comerciantes y vecinos genera atascos en el tráfico, y el cambio de la parada de taxis, que muchos aseguran no saber dónde está ahora. "Cerraron unos de los parkings para construir, la gente no viene porque tampoco tiene dónde aparcar", cuenta uno de los trabajadores del bar El Poble. "Ni nosotros tenemos dónde aparcar", agrega.

El tren de 'city tour' para turistas aparca en medio de la rotonda por la falta de aparcamiento en la zona / DI

También el dueño de La Turquessa, tienda de ropa y accesorios ubicada en la zona, asegura que las obras le están "afectando mucho económicamente". Además, señala que ve "poca gente trabajando", por lo que no sabe cuándo terminará todo. Aun así, reconoce que las obras son necesarias. "Hicieron cloacas y electricidad subterránea, eso es importante para Sant Carles", afirma.

Por otro lado, Joan Marí Colomar, vecino de Sant Carles, se pronuncia mientras toma un café en un bar de la zona peatonal de Sant Carles. "Creo que estas obras son necesarias para el pueblo, aunque sé que sí están afectando mucho a los comercios", señala y menciona otra consecuencia en la vida diaria del pueblo: los funerales, que suelen ser de mucha concurrencia y que ahora se realizan en Santa Eulària. En conclusión, comerciantes y vecinos esperan que los plazos se cumplan y que el centro pueda recuperar cuanto antes su funcionamiento habitual.