Monkey Ibiza regresa con su espectáculo de cabaret

Monkey Ibiza vuelve a convertir sus noches en uno de los grandes reclamos del verano con el arranque de una nueva edición de su ya emblemático cabaret, que se celebrará todos los viernes y sábados durante la temporada. Bajo el título ‘Cabaret Sauvage becomes Iconic’ plantea un viaje inmersivo por grandes iconos de la moda, del cine y del imaginario escénico en clave sofisticada y teatral.

Tras consolidarse como una de las experiencias nocturnas más singulares de este reconocido restaurante francés, el cabaret de Monkey Ibiza regresa bajo la dirección de la coreógrafa y artista internacional Shadia Erazade, reforzando así una identidad escénica propia en la que el glamour, la fantasía, la puesta en escena y la narrativa visual se combinan con el ambiente bohemio y chic que define este espacio.

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Se trata de una propuesta de entretenimiento concebida para acompañar su oferta gastronómica y su atmósfera festiva frente al mar.