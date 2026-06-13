Funciones viernes y sábados
Monkey Ibiza regresa con su espectáculo de cabaret
Las propuestas gastronómica y artística son de primer nivel
Monkey Ibiza vuelve a convertir sus noches en uno de los grandes reclamos del verano con el arranque de una nueva edición de su ya emblemático cabaret, que se celebrará todos los viernes y sábados durante la temporada. Bajo el título ‘Cabaret Sauvage becomes Iconic’ plantea un viaje inmersivo por grandes iconos de la moda, del cine y del imaginario escénico en clave sofisticada y teatral.
Tras consolidarse como una de las experiencias nocturnas más singulares de este reconocido restaurante francés, el cabaret de Monkey Ibiza regresa bajo la dirección de la coreógrafa y artista internacional Shadia Erazade, reforzando así una identidad escénica propia en la que el glamour, la fantasía, la puesta en escena y la narrativa visual se combinan con el ambiente bohemio y chic que define este espacio.
Se trata de una propuesta de entretenimiento concebida para acompañar su oferta gastronómica y su atmósfera festiva frente al mar.
- Un incendio calcina el almacén de un 'beach club' de Ibiza
- Revientan una macrofiesta ilegal en Ibiza con djs famosos, más de mil personas y hasta un tiovivo
- Los vecinos grabaron la caída del último precipitado en Ibiza desde un séptimo piso
- Dos precipitados en Ibiza en menos de 24 horas: uno está muy grave tras caer desde un séptimo piso
- Cinco heridos por inhalación de humo en el incendio de una vivienda en Ibiza
- Una “millonaria” indignada en Ibiza: 'Me voy al mar público, que aquí no te cobran por estar hacinados
- Movilidad en Ibiza: La ciudad tendrá tres nuevos accesos con la E-10 para descongestionar el tráfico
- En estado crítico el hombre que se precipitó desde un séptimo piso en Ibiza