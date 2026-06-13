Llama la atención: la advertencia de la Acadèmia de la Cuina, el Vi i la gastronomia de que la gastronomía de Ibiza y Formentera está en peligro

La advertencia que lanza el vicepresidente de la Academia de la Cuina, del Vi i de la Gastronomia balear, José Luis Roses, sobre que la gastronomía de las islas «está en peligro» debido a la «gran invasión» de recetas de fuera, que provoca que «cada día sea más difícil encontrar cocina local». «Debemos promover lo que es nuestro», apunta por su parte Toni Montserrat, académico y escritor, durante la presentación de esta nueva iniciativa.

Llama la atención

La segunda fiesta de inauguración del Parador de Ibiza, que ahora se reivindica como una «galería de arte viva». Es una apuesta que ya anunciaron antes incluso de abrir el establecimiento desde Paradores de España y que se constata con las obras de arte que decoran su interior.

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El nuevo retraso en la instalación de los campos de boyas ecológicas de Ibiza y Formentera, que deberían estar instalados desde el pasado 1 de junio pero que se irán disponiendo en los puntos claves del litoral de manera progresiva a partir del próximo lunes. El problema está en que varias asociaciones náuticas recurrieron la adjudicación del contrato hasta en tres ocasiones.