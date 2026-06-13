Más de 50 voluntarios y 20 buzos retiran más de cien kilos de residuos de la playa de ses Figueretes

Un amplio dispositivo de limpieza, formado por más de 50 voluntarios y 20 buzos, ha llevado a cabo una extensiva campaña de limpieza este sábado por la mañana en la playa de ses Figueretes, en Ibiza. Por tierra y mar, estos voluntarios, procedentes de la empresa de buceo Scuba Ibiza y de la asociación Chelonia, además de numerosos particulares, han extraído más de 100 kilos de residuos del lecho marino y de la costa de la céntrica playa de la ciudad.

Labores de limpieza en el litoral de la playa de ses Figueretes / Vicent Marí

Latas y microplásticos

Giuliana Squillacioti, de Scuba Ibiza, explica que esta acción se lleva a cabo al menos una vez al año en esta playa. "De manera individual también limpiamos lo que está a nuestro alcance en nuestras salidas, aunque cuando ya hemos limpiado una zona de la Reserva Marina, normalmente se mantiene limpia durante todo el verano". Los residuos más comunes, según cuenta, son los microplásticos, "tan deshechos que ya ni se sabe la procedencia". Adicionalmente, en esta playa se suele hallar un gran número de latas. "Supongo que es porque la gente viene a beber a esta playa y luego viene el oleaje y las arrastra hasta el mar". En esta ocasión, los buzos se han sorprendido al encontrar innumerables toallitas.

Imagen de los residuos rescatados del lecho marino de ses Figueretes / Redacción Ibiza / Diario de Ibiza

Las labores de limpieza se llevan a cabo en la zona balizada apta para el nado y las zonas adyacentes, además de en el canal de navegación. Para limpiar esta última zona, un barco de salvamento se encarga de bloquear el tráfico marítimo para permitir las inmersiones de buzos avanzados. Tras la recogida de residuos se clasificó todo el material para proceder a su reciclaje.

Limpieza terrestre

Un equipo de tierra, integrado por miembros de la asociación ecologista Chelonia, equipados con coladores y pinzas, se encargó de limpiar la zona de arena de la playa. "Sobre todo solemos encontrar muchas colillas", detalla Patricia Ureña, integrante de Chelonia. Afirma que no es la primera vez que esta asociación nacional lleva a cabo labores de limpieza en Ibiza. "El año pasado limpiamos la playa de Talamanca". Ureña se aventura a hacer una valoración del estado de las playas de la isla: "Las playas de Ibiza, en general, la verdad que se mantienen bastante bien, pero los fondos marinos, por desgracia, están bastante dañados", detalla. "Tampoco tenemos que pensar en que es culpa de la población de aquí. Todo lo que cae en el océano se está moviendo por las corrientes", explica.

Imagen de algunos de los voluntarios que participaron en las labores de limpieza terrestre / Vicent Marí

El concejal de Movilidad, Fondos y Proyectos Europeos, Playas y Turismo del Ayuntamiento de Ibiza, Rubén Sousa, también ha participado en las labores de limpieza. "Este año haremos otra limpieza en la zona de Platja d'en Bossa a mitad de verano porque, a causa de la dana, el agua arrastró mucha basura al mar", adelanta.

Hasta 100 kilos de basura

En total, los equipos de limpieza han recogido 100 kilos de residuos. Entre los hallazgos más llamativos, una sombrilla, un cartel de 'se vende' y un neumático. Pero lo que más se han encontrado son muchas latas e innumerables toallitas de limpieza, además de colillas que han sido recogidas en la arena.