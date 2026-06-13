La Gran Marcha LGTBIQ+: «Desde Ibiza exigimos un compromiso firme contra los discursos de odio»

«El orgullo nació como respuesta al miedo, al silencio y a la violencia. Y hoy seguimos viendo cómo los discursos de odio crecen en instituciones, medios y redes sociales». Con esta constatación arrancó la lectura del manifiesto de Ibiza Pride 2026 en es Martell del puerto de Ibiza, uno de los momentos culmen de la Gran Marcha LGTBIQ+, que, como cada año, puso el foco no solo en festejar, sino también en reivindicar. Y es que «alzar la voz» en defensa de los derechos de la diversidad sexual y de género sigue siendo hoy en día muy necesario, como pusieron de manifiesto todos los participantes en la movilización sondeados por Diario de Ibiza, entre ellos, el director de Ibiza Pride, Antonio Balibrea.

Los datos hablan por sí solos: «Actualmente, 64 países miembros de la ONU penalizan las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo y de ellos, siete las castigan con la pena de muerte». Estas cifras tan preocupantes las facilitó Carla Francés Guasch, una joven de 20 años queer que reconoció tener «miedo» a que «con el auge de la derecha y la ultraderecha haya un retroceso en los derechos del colectivo LGTBIQ+». «Aquí estamos para que se nos oiga y para reivindicar, en definitiva, el amor», subrayó mientras esperaba con otros dos amigos a que comenzara la marcha a las puertas del Poliesportiu Es Pratet. En ese mismo lugar, Andreas Ordowski, vicepresidente de la Asociación de empresarios de la calle de la Virgen, estuvo repartiendo entre los asistentes camisetas con el logo del Ibiza Pride en la parte delantera y el nombre de esta popular vía del barrio de sa Penya en la espalda.

Adolescentes y turistas

Deseosos de que comenzara ya la celebración estaban seis amigos de entre 14 y 17 años que se entretenían haciéndose fotos enarbolando dos carteles confeccionados para la ocasión. En ellos se podían leer estos elocuentes mensajes: ‘Si voy al infierno con esta gente, me voy feliz’ y ‘Porque soy lo que soy y no quien quieras vos’. Entre estos jovencitos estaba Damián, de 17 años, para el que la de este sábado fue su primera marcha LGTBIQ+. «Me he decidido a venir para mostrar quién soy y quién he logrado ser gracias al apoyo de los amigos y la familia», comentó antes de explicar que tiene clara su condición de «trans y gay desde los siete años».

Centenares de personas siguieron la celebración. / Vicent Marí

Además de residentes en la isla, no se quisieron perder la cita algunos turistas, como las alemanas Leonie y Pia y el también alemán Christian Ruffus, un periodista que lleva varios años viajando expresamente a Ibiza para acudir a este evento. «Para mí es importante estar en un Pride que es pequeño y que tiene una dimensión política porque esto no es solo una fiesta, sino también una ocasión para reivindicar nuestros derechos», apuntó.

Todos estos testimonios se recogieron en la media hora previa al inicio de la marcha, que partió de la avenida de Ignasi Wallis con una gran pancarta en la cabecera en la que se podía leer en catalán, inglés y castellano ‘Contra la LGTBIfobia en las calles: orgullo, disidencia y resistencia’.

Al son de la batucada de Atutiplén y Ritmes Bio-Lents, marcharon por el centro de Vila centenares de personas, algunas subidas a las carrozas y otras a pie, enarbolando banderas del colectivo LGTBIQ+ o portándolas a modo de pareo o de capa. Entre los participantes, había miembros de las entidades Sa Clau de s’Armari, Ibiza LGTB, Chrysallis y ALAS, además de representantes de las administraciones públicas como el Ayuntamiento de Ibiza y el Consell.

«Desde Ibiza, exigimos un compromiso firme de todas las instituciones contra los discursos de odio y contra cualquier forma de discriminación. Queremos calles, centros educativos, espacios de ocio, centros de trabajo y servicios públicos seguros para todos». Esa fue la primera de las muchas reclamaciones recogidas en el manifiesto que se leyó tras la marcha y que puso sobre la mesa tareas urgentes, como «acabar con el estigma del VIH» o dedicar «más recursos para la salud mental, más formación en diversidad y más atención a quienes han sido históricamente ignorados».

Centenares de personas siguieron la celebración.

La situación de las personas intersex y la defensa de los mayores LGTBIQA+ y de los miembros de este colectivo «migrantes, racializados o pertenecientes a pueblos históricamente discriminados, como el pueblo gitano», también salieron a colación en este manifiesto que contó, entre sus lectores, con Ángel y Fernando. Esta pareja homosexual migrante que atraviesa una situación de emergencia habitacional en Ibiza fue la encargada de alzar la voz «por el derecho a una vivienda digna» y la necesidad de una «isla habitable».

Como cierre de este reivindicativo texto, se condenaron «todas las guerras, los crímenes contra la población civil y todas las formas de violencia que destruyen vidas y comunidades» y se reclamó «paz» y «justicia».

A las palabras le sucedieron en el Escenario Visibilidad la música, las coreografías y las performances, que durarán hasta medianoche y que ponen la guinda al gran evento de Ibiza Pride.