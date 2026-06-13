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El gas incesante

El gas incesante | DI

El gas incesante | DI

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Redacción Ibiza

Que Sant Antoni tiene un problema con la venta y el consumo de gas de la risa no es un secreto para nadie y el tema es un fijo en las iniciativas que el Ayuntamiento dirige a la seguridad ciudadana. Esperemos que algún día pueda dar con la clave para dejar atrás estampas como la de hace unos días en un aparcamiento de la localidad.

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