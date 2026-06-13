Francisco Vilás San Julián: «La sanidad pública en Ibiza ha estado demasiado politizada»

¿Cuál es el estado de la sanidad pública en estos momentos en Ibiza?

La sanidad pública en Ibiza ha estado demasiado politizada en cualquier ámbito y en cualquier momento de la historia reciente. Y cuando tú haces política con la sanidad y no política sanitaria, al final, la bola te acaba cogiendo. Sinceramente, pienso que la actual versión, que también teníamos en la legislatura anterior, de una implicación público-privada muchísimo más importante, de alguna manera aliviará los problemas reales de Can Misses, que es la sobresaturación, la incapacidad de gestionar su propia actividad, que, sinceramente, no tiene un único problema, tiene muchos.

¿Por ejemplo?

Empezando, por ejemplo, por la colección de gerentes que ha habido, que eran puestos allí porque tenían el carné del partido correspondiente, no porque fuera gente hábil en esto. En estos momentos, Eduardo Escudero, que es el nuevo gerente de Can Misses, es un tío válido, un tío que sabe de qué va esto, que ha chupado el hospital [en 1998 se incorporó a la plantilla de la UCI del Hospital Can Misses y, desde 2002, es el coordinador de Trasplantes], que tiene capacidad de gestión. Con alguien así es muy difícil no entenderse, porque tenemos la misma idea: política sanitaria, no política con la sanidad. El problema es realmente estructural y no veo, hoy por hoy, una solución a corto plazo, salvo la combinación público-privada.

¿Para aliviar las listas de espera?

Ya no es tanto para las lista de espera. Estamos de guardia 15 días al mes para hemodinámica cardíaca; las 24 horas al día para la neurocirugía, ya que nosotros tenemos radiólogos intervencionistas para las cirugías más complejas, o sea sin abrir; estamos haciendo lista de espera de la cirugía bariátrica con regularidad del Hospital de Can Misses… Es decir, cuanto más nos implicamos nosotros, de alguna manera más ayudamos a la gente a que viva este caos sanitario público de una manera más tolerable, más llevadera. Ahora, antes de que llegara usted, me ha venido a ver una señora a la que operaron años atrás de un tumor de recto y le habían dejado una bolsa. La señora estuvo un año y medio esperando que la citasen para cerrarle la bolsa. Estuvo un año y medio haciendo caca ahí. Y recuerdo que nos vino a ver la primera vez para pedir un presupuesto para poder operarse y cerrarle la bolsa. Por supuesto que ella fue una de las primeras que operamos con cargo a la Fundación, y eso es un poco como veo yo la medicina, es decir, yo tengo un problema y el de al lado me puede ayudar a solucionarlo.

¿Cómo es la relación con la sanidad pública?

Como en cualquier pareja, hay momentos de sol y de sombra. En estos momentos, tengo que reconocer que con Eduardo Escudero y con Raúl Lara, que es el director de Asistencia Sanitaria del Servicio de Salud, existe una relación realmente correcta y adecuada, donde existe diálogo, donde existe planteamiento real de los problemas y soluciones. Ahora es cómodo, antes, con la anterior legislatura, también, pero ahora es especialmente cómodo. Pero hemos visto pacientes que llevaban 18 meses esperando que les viesen. Así, cuando el paciente se sienta delante del médico, ya ni se acuerda de por qué estaba en esa lista de espera. Y te cuenta sus nuevos problemas, no la causa por la cual teóricamente te lo han remitido. Y esto a mí me ha pasado tantas veces en estos últimos meses o años... Sigo pensando que la solución no es esperar a que se acumule una bolsa enorme y, de repente, toma, es tuya, sino que hay que buscar la manera de que, de una manera regular, haya un tratamiento de los pacientes de forma conjunta. Los pacientes no se acuerdan de por qué están en la lista de espera. Un día me contó una traumatóloga que le llegó un paciente que había sido enviado por [un problema en] la rodilla derecha, pero que estaba [afectado] por la rodilla derecha, por la rodilla izquierda, por la cadera izquierda y por la cadera derecha. Para las cuatro estaba en la lista de espera. Para la que nos enviaron, era la que menos le dolía.