Más de 150 personas celebran el Global Wellness Day en Ibiza con deportes, entretenimiento y nutrición

La jornada del Global Wellness Day 2026, que celebra el día internacional por el bienestar en más de 30 países de todo el mundo, se ha desarrollado este sábado con más de 150 participantes en el Grand Palladium Select Palace Ibiza, en la séptima edición de una convocatoria con actividades centradas en la salud y el bienestar.

El encuentro, celebrado bajo el lema #JoyMagenta y con la diversión como parte del bienestar, incluyó una clase magistral de Zumba impartida por Jessica Exposito junto a los bailarines del hotel. Posteriormente, Elsa Yoga y Dj Cris44 ofrecieron Yoga Flow Beat, una propuesta de yoga y música sincronizados con la que inauguran la Ibiza Yoga Week, que se celebrará a lo largo de la próxima semana.

Una de las actividades realizadas durante el Global Wellness Day 2026 en Ibiza. / GWD

Como novedad de esta edición, el área de Turismo Activo de Enjoy Ibiza Activities, según la organización, tuvo "una gran acogida" con una amplia variedad de actividades. Entre ellas figuraron kayak, paddle sup, vóley playa, beach tennis, juguetes acuáticos motorizados como el Watsu y frisbee en la playa. La nutrición también estuvo presente con un desayuno saludable cortesía del hotel para recargar energía.

A la inauguración de la jornada asistieron representantes de los organismos participantes, entre ellos Abel García, por parte del Club de Turismo de Salud y Bienestar Ibiza Health and Beauty de Fomento del Turismo de Ibiza, organizador del evento; el director de Grand Palladium Select Palace Ibiza, David Custoya; el director de Decathlon Ibiza, Biel Mayans; y Delia de Miguel, de 360º Bienestar, como productora del evento.

El comunicado de la organización destaca que fueron millones de personas en todo el mundo las que se han reunido una vez más para celebrar el Día Mundial del Bienestar, un movimiento global dedicado a vivir bien.