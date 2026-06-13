Las brigadas ambientales retiran 6 toneladas de residuos de espacios litorales protegidos de Ibiza y Formentera

El proyecto del Govern, financiado con fondos del ITS, combina la conservación de playas, calas y hábitats naturales con la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social.

Las brigadas del proyecto de mejora ambiental impulsado por el Govern han retirado 6.000 kilos de residuos abandonados en espacios litorales de relevancia ambiental de Ibiza y Formentera durante la temporada 2025-2026. La actuación forma parte del programa "Mejora de la calidad en espacios de relevancia ambiental de las Illes Balears con personas en riesgo de exclusión social", financiado con fondos procedentes del impuesto del turismo sostenible (ITS).

En el conjunto de Balears, las brigadas han retirado más de 22 toneladas de residuos de playas, calas y hábitats litorales de alto valor ecológico. De esa cantidad, 16.000 kilos corresponden a Mallorca y 6.000 kilos a Ibiza y Formentera, según ha informado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural.

Recursos procedentes del turismo sostenible

El proyecto, desarrollado por el Servicio de Calidad y Educación Ambiental de la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal, cuenta con una dotación de dos millones de euros y tiene un plazo de ejecución hasta 2028. Su objetivo es mejorar la calidad ambiental de los espacios naturales litorales, especialmente aquellos integrados en la Red Natura 2000 y en espacios naturales protegidos.

Además de la retirada de residuos, las brigadas han eliminado cerca de 1.700 kilos de plantas invasoras y han recogido más de 27.000 colillas de cigarrillo, uno de los residuos más habituales y persistentes en los ecosistemas costeros. También se han realizado actuaciones de mejora ambiental en el entorno del Parque Natural de S’Albufera des Grau, en Menorca.

La directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres, ha destacado que este proyecto demuestra cómo los recursos procedentes del impuesto de turismo sostenible "se transforman en actuaciones concretas de conservación del patrimonio natural de las Illes Balears". Torres ha subrayado que la retirada de residuos, el control de especies invasoras y la recuperación de espacios sensibles contribuyen directamente a mejorar el estado de conservación de los ecosistemas litorales.

La responsable autonómica también ha puesto en valor la vertiente social de la iniciativa, al combinar la protección del medio ambiente con la creación de oportunidades laborales para personas en riesgo de exclusión social.

Las actuaciones han sido ejecutadas por entidades sociales de referencia en las islas, entre ellas Apfem Aktua, junto a Aproscom Fundació, Amadip Esment, Estel de Llevant, la Fundació per a la Discapacitat Illa de Menorca y Cruz Roja Española.

Los trabajos se desarrollan durante la temporada baja, cuando la menor presencia de visitantes permite actuar con más eficacia y reducir el impacto sobre los ecosistemas. La Conselleria prevé reanudar las tareas el próximo mes de octubre con una nueva campaña de conservación en los espacios litorales más sensibles del archipiélago.