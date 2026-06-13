Los Bomberos de Ibiza tienen previsto participar este martes 16 de junio en un simulacro de incendio forestal de grandes dimensiones que el Govern balear organiza en Mallorca, entre las localidades de Sant Elm y s’Arracó, en el municipio de Andratx, con incidencia en una zona urbana y la intervención de unos 150 efectivos de dieciséis organismos.

El ejercicio se desarrollará en la Serra de Tramuntana entre las 10.30 y las 14 horas. Para llevarlo a cabo no se cerrará ninguna carretera ni habrá restricciones de tráfico, aunque el Govern advierte de que pueden producirse afecciones puntuales no solo durante el simulacro, sino también en las horas previas y posteriores, coincidiendo con la llegada o la retirada de los vehículos de los distintos organismos participantes.

Bomberos de Ibiza refuerzan su preparación ante el riesgo de incendios forestales con un simulacro en Mallorca. / CAIB

El simulacro pondrá en práctica la capacidad de respuesta de los servicios de emergencias ante un incendio forestal de grandes dimensiones y con riesgo de que afecte a un núcleo urbano. Esta práctica recreará la declaración de un incendio forestal inicialmente de pequeñas dimensiones que irá aumentando de tamaño y complejidad con el paso de las horas.

De acuerdo con el Infobal, el Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales, el incendio comenzaría con el Índice de Gravedad Potencial más bajo, el nivel 0, y alcanzaría el nivel IGP 2 y también la Situación Operativa 2. Esto significa que se ha provocado una situación de emergencia que, por la evolución del incendio, puede afectar gravemente a la población y a bienes de naturaleza no forestal, y que exige la adopción de medidas inmediatas de protección y auxilio. Además, puede requerir la participación de medios extraordinarios.

El ejercicio comenzará en ese punto, cuando se declare el IGP 2 y la Situación Operativa 2 del Infobal. En el simulacro participarán alrededor de 150 personas procedentes de dieciséis organismos.

Trabajo coordinado para mejorar en velocidad y eficiencia

El principal objetivo sobre el terreno es poner en práctica la implantación del Infobal y también la del Plan de Actuación Local de Incendio Forestal del Ayuntamiento de Andratx, aprobado por la dirección general de Emergencias e Interior el pasado mes de octubre. Todo ello permitirá practicar diferentes acciones, como el rescate de excursionistas, el corte simulado de redes de alta tensión, la gestión de la población afectada en zona urbana y de costa, las comunicaciones entre los intervinientes y la extinción con medios aéreos.

Además de los técnicos y agentes de la dirección general de Emergencias e Interior, el organismo que aportará más medios y personal al simulacro será la conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, con 45 efectivos entre bomberos forestales del Ibanat, técnicos de la dirección general de Medio Natural y Gestión Forestal y agentes de Medio Ambiente (AMA).

Imagen de archivo de un simulacro de incendio. / CAIB

Junto a los Bomberos de Ibiza, también participarán los Bomberos de Mallorca, los Bomberos de Palma, el SAMU 061, la Policía Local de Andratx, la Guardia Civil, la Unidad Militar de Emergencias, agrupaciones y voluntarios de Protección Civil, el Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears, IBDigital, el Institut Cartogràfic i Geogràfic de les Illes Balears, la Universitat de les Illes Balears, la Agencia Estatal de Meteorología, Red Eléctrica Española y Endesa.

El Govern sostiene que con este simulacro busca "reforzar su preparación ante el riesgo de incendios forestales", poniendo en práctica la coordinación entre los distintos organismos para obtener "una respuesta rápida y eficiente ante la emergencia". El Govern agradece en una nota colgada en su web la comprensión y la colaboración de la población y lamenta, al mismo tiempo, los contratiempos que pueda provocar este simulacro, que considera "necesario para la prevención de incendios forestales en las Illes Baleares".