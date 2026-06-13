Accidentes de tráfico
Atropello mortal en la autovía de Ibiza a Sant Antoni
La víctima, un hombre de 85 años, circulaba cerca de una parada de autobús cuando fue arrollada por un coche
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Un hombre de 85 años de edad ha fallecido esta mañana de sábado tras ser atropellado por un vehículo. El accidente se ha producido alrededor de las 6.35 horas a la altura de una de las paradas de autobús de la autovía que une Ibiza y Sant Antoni.
Según ha confirmado la Guardia Civil, el hombre ha sido arrollado por un vehículo conducido por una mujer. Una trabajadora de la zona confirma que el atropello mortal se ha producido a la altura de la parada de autobús localizada cerca de la entrada al Centro de Protección Animal Sa Coma.
Por el momento se desconocen las causas que han provocado este accidente mortal.
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