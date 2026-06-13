El estado de los acuíferos: Ibiza registra los mejores datos de Baleares pero sigue en prealerta

La isla de Ibiza registra el mejor porcentaje de reservas hídricas de Balears durante el mes de mayo, con un 51%, por encima de Mallorca, que se sitúa en el 47%, y de Menorca, que alcanza el 42%. Pese a este dato, la isla ibicenca se mantiene en situación de prealerta por sequía, según los últimos datos de la Demarcación Hidrográfica de las Illes Balears y aportados por el Govern en su página web. Formentera, por su parte, se mantiene en situación de normalidad.

El nivel de reservas de Ibiza baja respecto al mes anterior, cuando se situaba en el 55%, aunque continúa siendo el porcentaje más alto del archipiélago. En el conjunto de las Illes Balears, las reservas hídricas se sitúan en el 47% durante mayo, un valor que el Govern enmarca dentro del comportamiento estacional del sistema.

Unidades de demanda

La Demarcación Hidrográfica presenta un índice de 0,481, superior al registrado hace un año, cuando era de 0,449, y también por encima del dato de hace dos años, situado en 0,433.

En cuanto a las unidades de demanda, el 17,6% del territorio balear se encuentra en situación de normalidad, concretamente Formentera, Tramuntana Nord y Tramuntana Sud. El 72,2%, que incluye Menorca, Artà, Manacor-Felanitx, Migjorn, Palma-Alcúdia e Ibiza, permanece en prealerta. El 10,2% restante, correspondiente a Es Pla, se encuentra en alerta.

Durante el mes de mayo se ha producido un ajuste en los escenarios de sequía con el paso de la unidad de demanda de Ibiza al escenario de prealerta. De esta forma, tres unidades de demanda se encuentran actualmente en normalidad, seis en prealerta y una en alerta.

Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología, mayo ha sido un mes ligeramente seco en Baleares, con una precipitación media de 24,9 litros por metro cuadrado, por debajo de la media habitual de 33,6 litros por metro cuadrado. El comportamiento pluviométrico, sin embargo, ha sido desigual entre islas: normal en Mallorca e Ibiza, seco en Menorca y muy húmedo en Formentera.

La precipitación acumulada interanual se sitúa en el 103% en el conjunto de Balears. Por islas, Mallorca alcanza el 99%, Menorca el 108% y las Pitiusas el 120%, el porcentaje más elevado del archipiélago.

En cuanto a las temperaturas, mayo ha sido un mes muy cálido en Baleares, con una media de 19,1 grados y una anomalía de un grado por encima de los valores habituales.