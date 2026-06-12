Tres noches clave convierten [UNVRS] en el epicentro de Ibiza

[UNVRS] afronta un fin de semana marcado por tres propuestas singulares. Este viernes, Peggy Gou regresa con Midnight Lobster Club, un takeover de una sola fecha que combina house global, energía rave, sofisticación melódica y cultura visual. Tras su recordada actuación en el Closing Party de 2025, la artista surcoreana encabezará Main Room junto a Chris Stussy y Salomé Le Chat. Wild Comet recibirá a Saidah y Camille Doe, mientras Bunker contará con Skylermyler y DJ CO.KR.

El sábado, elrow celebrará una nueva cita después del exitoso estreno de Bhutarah, que abrió su segunda temporada en Ibiza. La temática, creada con Dan Popper, transformó el club en un ecosistema de esculturas monumentales, criaturas fantásticas, performers y escenografía orgánica, dentro de WORTEX, hilo conductor de 2026. Tini Gessler, Chelina Manuhutu, Discip e Ilario Alicante B2B Nic Fanciulli liderarán Main Room.

El domingo, ANOTR desvelará en directo su próximo álbum mediante un showcase ante miles de personas. Jesse van der Heijden y Oguzhan Guney presentarán material inédito en un set extendido donde house, disco, alt-soul, indie dance, funk, jazz y minimal convivirán con voces, bajos e instrumentación orgánica.