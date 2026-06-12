El tráfico aéreo despega en Ibiza por el inicio del verano y el conflicto en Oriente Medio

El aeropuerto de Ibiza pegó en mayo un acelerón en el tráfico aéreo hasta llegar a los 1.094.236 pasajeros (se contabilizan tanto las llegadas como las salidas), un 6,1% más que en el mismo mes de 2025, un resultado que eleva el balance de los cinco primeros meses del año hasta los 2.468.473 viajeros, un 3,1% más que de enero a mayo de 2025, según los datos difundidos este viernes por Aena.

A tenor de esta nueva estadística que facilita el gestor aeroportuario, el aumento registrado en mayo fue superior al crecimiento acumulado entre enero y mayo, lo que refleja un refuerzo de la actividad coincidiendo con el inicio de los primeros meses de la temporada de verano, que empieza oficialmente a partir del quinto mes del año.

Fruto de esta actividad, el aeropuerto ibicenco gestionó durante el mes pasado 9.554 operaciones, entre los despegues y los aterrizajes, curiosamente también un 6,1% más que en mayo del año pasado.

Casi el doble de pasajeros extranjeros

Una de las consecuencias de la fuerte estacionalidad de la economía pitiusa, basada en el turismo, es el gran peso del pasajero internacional en las estadísticas de mayo a noviembre. De hecho, el tráfico nacional fue el que más creció en términos porcentuales el pasado mayo. Un total de 371.973 pasajeros se movieron en conexiones con otros aeropuertos españoles, un 10,8% más que un año antes. Mientras tanto, otros 719.383 viajeros, casi el doble, optaron por destinos internacionales, lo que supone un incremento del 3,9% respecto al mismo mes de 2025.

En el acumulado de enero a mayo, el aeropuerto de Ibiza atendió 24.351 vuelos, un 3,5% más que en los cinco primeros meses del año pasado. Este balance sitúa al aeropuerto por encima de las cifras de 2025 tanto en pasajeros como en operaciones, con un avance más marcado en mayo que en el conjunto del periodo.

Aumento de la programación por el conflicto en Oriente Medio

En el análisis del resultado de toda la red de aeropuertos de interés general en España, lo que incluye al de Ibiza, Aena atribuye la evolución del tráfico entre enero y mayo a "un aumento de la programación en los primeros meses de la temporada de verano tras el inicio del conflicto de Oriente Medio". La compañía precisa que se trata de "dos circunstancias puntuales y, por tanto, no estructurales al comportamiento del tráfico".

El crecimiento de la actividad en las instalaciones de es Codolar se produce apenas unas semanas después de la profunda crisis que ha provocado, principalmente en el ámbito político, el proyecto de reforma y ampliación de la terminal que adelantó Diario de Ibiza a finales de enero. Todos los partidos critican que este proyecto, cuyas obras se contemplan durante los próximos cinco años, se lleva a cabo con la intención de incrementar la capacidad del aeropuerto. Desde Aena, como también adelantó Diario de Ibiza, insisten en que no es cierto, que la obra se lleva a cabo para modernizar la terminal y cumplir con varias exigencias de la Unión Europea.

En el conjunto del Grupo Aena, formado por 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el Aeropuerto de Londres-Luton y 17 aeropuertos en Brasil, mayo se cerró con 36.116.528 pasajeros, un 4,7% más que en el mismo mes de 2025. La red gestionó 309.102 movimientos de aeronaves, un 4% más, y transportó 130.958 toneladas de mercancía, un 3,2% más que en mayo del año pasado.

Entre enero y mayo, los aeropuertos del Grupo Aena registraron 150.874.452 pasajeros, un 4% más que en el mismo periodo de 2025; 1.303.821 movimientos de aeronaves, un 2,9% más; y 620.182 toneladas de mercancía, un 4,5% más.