Sostenibilidad y turismo en Ibiza: los hoteleros consideran "estratégica" la cuarta desaladora

La Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera (Fehif) considera "estratégico" el proyecto para dotar de una cuarta desaladora sa la isla de Ibiza con el objetivo de garantizar una mayor sostenibilidad en el futuro hídrico de la isla. La patronal pitiusa que agrupa a los hoteleros explica en una nota que "valora" que la Agencia Balear del Agua y Calidad Ambiental (Abaqua), adscrita a la conselleria del Mar y Ciclo del Agua del Govern balear, haya adjudicado la redacción del proyecto de la nueva instalación.

El contrato de asistencia técnica, según explicó en su momento este departamento del Govern balear, permitirá elaborar el estudio preliminar, redactar el proyecto y tramitar administrativa y ambientalmente las obras de la nueva desaladora, con un plazo estimado de dieciocho meses. La planta prevista en Ibiza tendrá una capacidad de producción de 15.000 metros cúbicos diarios.

El lote correspondiente a Ibiza contempla una nueva desaladora en el suroeste de la isla, con un presupuesto de licitación de 966.670 euros, sin IVA. El contrato ha sido adjudicado por 780.000 euros, sin IVA, tras obtener la puntuación más alta del proceso.

En la zona de poniente de la isla

Según la información del Govern, la nueva instalación se ubicará en el poniente ibicenco, una zona que actualmente recibe caudales procedentes de Santa Eulària y Sant Antoni. Como anunció el Ejecutivo balear, el proyecto forma parte de "un impulso más amplio" que incluye la futura ampliación de la desaladora de Santa Eulària, la renovación parcial de la red en alta, la construcción de un depósito de 60.000 metros cúbicos y plantas de regeneración para la reutilización de aguas residuales en Can Bossa, ses Païsses y Santa Eulària.

La patronal hotelera valora en su comunicado el avance del proyecto y considera que esta actuación representa "un paso importante" para reforzar la seguridad hídrica de la isla y avanzar hacia "un modelo más sostenible y resiliente" ante los retos actuales y futuros.

Desaladora modular de Sant Antoni. / Vicent Marí / Vicent Mari

La Fehif recuerda en su nota que la disponibilidad de recursos hídricos constituye "uno de los principales desafíos estructurales de Ibiza" y que garantizar el suministro de agua es una cuestión estratégica no solo para la actividad turística, sino también para el conjunto de la población residente, la actividad económica y la preservación del entorno natural.

"La gestión del agua y las infraestructuras hidráulicas son cuestiones prioritarias para el futuro de Ibiza. Resulta fundamental seguir impulsando inversiones que permitan garantizar el suministro, reducir la presión sobre los acuíferos y mejorar la sostenibilidad del sistema hídrico de la isla", señala la federación hotelera en la nota.

Los "importantes esfuerzos" del sector turístico

La organización recuerda además que el sector turístico lleva años realizando "importantes esfuerzos" en materia de eficiencia, ahorro y sostenibilidad hídrica, mediante la incorporación de mejoras tecnológicas y medidas de optimización del consumo en los establecimientos.

Asimismo, la Fehif considera necesario seguir avanzando de forma paralela en actuaciones orientadas a la mejora de las redes de distribución, la reducción de pérdidas y el aumento de la reutilización de aguas regeneradas.

La federación, por último, explica en su nota que "confía en que la tramitación del proyecto pueda desarrollarse con agilidad y en que las inversiones previstas en materia hídrica continúen siendo una prioridad para las administraciones, dada su importancia estratégica para la sostenibilidad, la competitividad y la calidad de vida en Ibiza".

Por otra parte, a mediados del pasado mes de enero se puso en marcha la desaladora móvil de Sant Antoni, con capacidad para generar hasta 1.000 metros cúbicos diarios, que se destinarán, principalmente, a la carga de los camiones que abastecen a chalés en el campo, para ahorrar así la extracción de agua del subsuelo. "Forma parte de la estrategia para lograr suficientes recursos hídricos para la población y conseguir que la desalación reduzca la presión sobre los acuíferos", destacó en Ibiza el día de su inauguración el conseller del Mar y del Ciclo del Agua del Govern balear, Juan Manuel Lafuente.