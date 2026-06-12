Sant Antoni: “El Ayuntamiento seguirá actuando con firmeza contra las fiestas ilegales”

La fiesta 'Anomalist', que reunió a más de mil personas en una finca de Buscastell, ha unido a todas las administraciones de la isla en contra de las fiestas clandestinas en Ibiza. El evento destacó por ser una superproducción propia de un festival en la que decenas de personas trabajaron para hacerla realidad. El evento contó con escenarios de última generación, ocho espacios diferenciados, un tiovivo portátil, servicios sanitarios, ambulancia, dos zonas de lavabos, barras de bebida, animación y una zona de restauración. Tanto el equipo de sonido como la iluminación y el videomapping son de una tecnología solamente al alcance de las producciones que se pueden ver en las grandes discotecas de la isla. En el line-up participaron dj de renombre internacional que pinchan habitualmente en los grandes clubes de la isla. La organización contaba, además, con un amplio dispositivo de seguridad situado en las inmediaciones de la finca y con varios puntos de encuentro desde donde se realizaba un servicio de lanzadera para trasladar a los asistentes a la fiesta.

Redacción Digital

Actuación policial

La fiesta comenzó a las 19 horas del pasado martes y estaba planeado que se alargara hasta las 16.30 horas del miércoles, aunque la actuación policial adelantó su cierre. A la llegada de los agentes, alrededor de las 12.30 horas del miércoles, la música ya había cesado y muchos de los asistentes se habían marchado. Las autoridades identificaron a quien admitió ser el organizador de la fiesta, quien permitió el paso de las autoridades y de un técnico del Ayuntamiento de Sant Antoni para la inspección de la finca, donde hallaron una especie de parque de atracciones dedicado a la fiesta. Una superproducción que ha hecho sonar todas las alarmas en las administraciones de Ibiza. Tras la clausura, los asistentes fueron abandonando progresivamente el lugar, caminando por la calzada del Camí vell de Sant Mateu, creando situaciones de peligro para los conductores de la zona.

El evento contó con tecnología de última generación en videomapping e iluminación / Redacción Digital

Lo que llama la atención es cómo pudo pasar desapercibida la preparación de un evento de tales magnitudes, que debió contar necesariamente con un incesante ir y venir de camiones para transportar la infraestructura necesaria. Según declaró el gerente de la asociación Ocio de Ibiza, José Luis Benítez, la fiesta cambió hasta tres veces de localización para despistar a las autoridades. El Ayuntamiento de Sant Antoni declaró que la Policía Local actuó desde el primer momento en que tuvo constancia por las llamadas y la información precisa sobre la ubicación exacta de la fiesta y organizó de inmediato un dispositivo especial para proceder a su clausura. En total, tres patrullas de la Policía Local y otras tres de la Guardia Civil se personaron en el lugar.

Sanciones

El Ayuntamiento asegura que se trata de un evento sin ningún tipo de autorización municipal, y se ratifica en su posición de lucha contra las fiestas clandestinas: "el Ayuntamiento seguirá actuando con firmeza contra las fiestas ilegales, como ha hecho en esta ocasión y como ha hecho siempre". Respecto a las posibles sanciones, afirman que "los servicios técnicos continúan trabajando en el expediente para determinar las responsabilidades correspondientes". Según la Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades en las Islas Baleares, las infracciones consideradas "muy graves" podrían ascender hasta los 300.000 euros. El Consistorio baraja también otras sanciones suplementarias derivadas de la celebración del evento en suelo rústico.

Dj's de primer nivel

El line-up completo de la fiesta fue el siguiente: Bedouin, Brunello, Chambord, Dennis Cruz, Kimonos, Lea Kdoch, Nico Bernardini, Oren Turgman, Peredel, Rafael, Saraga, Sébastien Léger, Seth Troxler, TBC y Who Made Who. Muchos de ellos tienen contratos en grandes discotecas de la isla. El vicepresidente primero del Consell de Ibiza, Mariano Juan, exigió a los locales de ocio nocturno de la isla que veten a aquellos dj que participen en fiestas ilegales. Además, anunció sanciones importantes tanto para los organizadores como también para los colaboradores necesarios del evento, tales como empresas de sonido, montaje de escenarios, iluminación, restauración y seguridad, entre otros.