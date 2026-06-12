Reabre uno de los aparcamientos disuasorios de Ibiza tras su remodelación

El Ayuntamiento de Ibiza ha anunciado la reapertura de los aparcamientos 1 y 2 de Sa Joveria a partir de este viernes 12 de junio. Según ha informado el Consistorio, el espacio vuelve a estar operativo tras una actuación de mejora que ha permitido habilitar más plazas, reforzar la iluminación y ordenar la zona para hacerla más accesible.

El Ayuntamiento destaca que se trata de un espacio renovado para facilitar un estacionamiento “más cómodo y funcional” para los usuarios. Sa Joveria forma parte de los aparcamientos disuasorios de la ciudad de Ibiza, pensados para favorecer que los conductores puedan dejar sus vehículos fuera de las zonas más congestionadas del casco urbano.

Las obras de mejora del aparcamiento disuasorio de Sa Joveria comenzaron en marzo. Se trata del primero de diez proyectos destinados a reorganizar distintos parkings en la periferia de la ciudad, con un total de 1.600 plazas, de las que 300 serán nuevas, tal y como anunció entonces el Ayuntamiento. El objetivo de esta remodelación es mejorar la movilidad y aumentar la capacidad de estacionamiento.

Trabajos de desbroce y zona azul

En esta línea, actualmente el Consistorio ejecuta labores de desbroce en los aparcamientos disuasorios de la calle es Cubells en el barrio de Can Misses, que acogen a un gran número de vehículos cada día. Los trabajos se desarrollarán hasta el 15 de junio.

Dentro de la ciudad, el Ayuntamiento ha sacado recientemente la licitación de la zona azul y verde, con nuevos horarios por zonas, según si su uso es residencial, turístico o incluso de ocio nocturno.