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Un premio muy merecido

Un premio muy merecido | CONSELL DE EIVISSA

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Redacción Ibiza

Jaime Canales recibe un diploma por su jubilación en reconocimiento de sus 30 años de servicio a Bombers de Ibiza. Acudieron al acto el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, el conseller de Gestión Ambiental, Ignacio José Andrés, y el jefe del Parque Insular, José Antonio López.

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