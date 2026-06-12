Medio ambiente
Playas de Ibiza: a la espera de las bombas que evitan la proliferación de microalgas en Cala Llonga
El resto de playas afectadas ya disponen del sistema de recirculación del agua para evitar que se tiña de verde
Cala Llonga ha empezado la temporada de verano sin disponer del sistema de recirculación del agua que impide la proliferación de microalgas con las altas temperaturas, aunque el Ayuntamiento de Santa Eulària confía en que esté instalado antes de dos semanas, según indicó este jueves el portavoz municipal.
Desde el Consistorio apuntan que, en la última revisión anual de las bombas de recirculación de Cala Llonga, se detectó una avería que ahora debe repararse para que, en principio, puedan volver a colocarse y entrar en funcionamiento durante la semana del 22 de junio. Al igual que el resto de playas de Ibiza que sufren este problema, el sistema que evita la aparición de la mancha verde de microalgas está planificado a partir del 1 de junio.
Portinatx, lista
Por su parte, el Ayuntamiento de Sant Joan adjudicó el pasado mes de mayo un nuevo contrato para la gestión de este sistema en Portinatx durante los dos próximos años. En este caso, la empresa adjudicataria ya trabaja desde el pasado 1 de junio para mantener la nitidez de las aguas, ya que, aunque las microalgas no son dañinas ni contaminantes, generan una mancha oscura que suele ahuyentar a los bañistas.
El Ayuntamiento de Sant Josep también confirma que ya se encuentran en pleno rendimiento las bombas de recirculación de agua en Cala Vedella, Port des Torrent y Cala Tarida. Los empresarios y vecinos de esta última playa expresaron reiteradamente el año pasado su malestar por la escasa efectividad de este sistema durante la temporada pasada. No obstante, el Consistorio josepí asegura que ahora las bombas operan correctamente.
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