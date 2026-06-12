Una pareja gay migrante sin techo leerá el manifiesto del Ibiza Pride

Ibiza Pride 2026 culmina este sábado, 13 de junio, con la Gran Marcha LGTBIQ+, que recorrerá las calles del centro de Ibiza a partir de las 19 horas, y con el Escenario Visibilidad, un festival gratuito al aire libre que se celebrará en el Monumento a los Corsarios, en Es Martell, en el puerto de Ibiza.

El manifiesto final, cuya lectura está prevista sobre las 21 horas, incluirá el testimonio de Ángel y Fernando, una pareja homosexual migrante con NIE que atraviesa una situación de emergencia habitacional en Ibiza. Ambos fueron desalojados recientemente y les fue incautada la caravana en la que vivían.

Según la organización, Fernando se encuentra actualmente en situación de calle, mientras que Ángel está siendo atendido en el SAM, el albergue municipal de Ibiza, donde se recupera de una operación de urgencia. Su caso ilustra uno de los ejes centrales del manifiesto de este año: la intersección entre orientación sexual, migración y crisis de vivienda en una isla con recursos cada vez más escasos para las personas en situación de mayor vulnerabilidad.

El director de Ibiza Pride, Antonio Balibrea, ha señalado que el manifiesto de este año “no es solo una declaración de principios, sino el reflejo de vidas reales y de situaciones que no podemos ignorar”. “El Orgullo tiene que hablar de quienes más lo necesitan, y este año lo hacemos desde Ibiza, con nombres y con la verdad”, ha añadido.

Marcha del Ibiza Pride. / S.G.C.

Recorrido de la Gran Marcha LGTBIQ+

La Gran Marcha LGTBIQ+ partirá desde la puerta del Poliesportiu Es Pratet, en el número 59, e iniciará su recorrido en la avenida de Ignasi Wallis. La comitiva continuará por la avenida de Bartomeu de Roselló, la calle Lluís Tur i Palau y la calle Andanes hasta llegar al Monumento a los Corsarios, donde está prevista la llegada sobre las 21 horas.

Una vez en el escenario, representantes de asociaciones locales, activistas, personas voluntarias y ciudadanos leerán el manifiesto del Ibiza Pride 2026. La lectura dará voz a distintas realidades del colectivo LGTBIQ+, entre ellas la diversidad familiar, la salud sexual, las personas trans y no binarias, las personas migrantes, los aliados y las personas mayores.

Tras el manifiesto, el Escenario Visibilidad continuará con una programación gratuita de música, DJs, drag, coreografías y performances hasta las 23.59 horas. Participarán Baby Marcelo, Du Jour, Mattias Pascal, Balibrea, Giam Roma, Riccardo di Lazzaro y Yolanda Crespo, además de colaboraciones con Chinois Ibiza, La Troya Ibiza y Kluster Madrid.

La programación incluye también a Horse Meat Disco, Guy Williams, Oscar Colorado, Kerol García, Mattia Pascal y Mikey Slade. El acceso será gratuito y al aire libre.