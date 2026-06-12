O Beach regala 38 ventiladores al Colegio Trinitarias de Sant Antoni

O Beach Ibiza ha donado e instalado 38 ventiladores de techo en las aulas de Educación Infantil, Primaria y ESO del Colegio Santíssima Trinitat, conocido como Trinitarias, en Sant Antoni. La actuación se ha llevado a cabo de forma preventiva antes de la llegada de las altas temperaturas del verano, con el objetivo de mejorar el confort y bienestar de los alumnos durante el horario lectivo.

La iniciativa ha sido recibida con satisfacción por parte de la comunidad educativa y especialmente por la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA), que ha trasladado públicamente su agradecimiento al equipo de O Beach Ibiza por su implicación y sensibilidad hacia las necesidades del centro.

Gracias a esta actuación, los estudiantes podrán afrontar los meses más calurosos en unas condiciones más adecuadas dentro de las aulas, "lo que favorecerá tanto su bienestar como su rendimiento académico", según destacan desde el centro.

La donación forma parte del compromiso social que O Beach Ibiza mantiene desde hace años con la isla y sus residentes. Además de las iniciativas solidarias, deportivas y benéficas que impulsa a lo largo del año, la instalación de estos ventiladores supone una nueva colaboración con proyectos que generan un impacto positivo y directo en la comunidad local.

"Espacios más cómodos"

Desde el Colegio Trinitarias han subrayado la importancia de este tipo de colaboraciones entre entidades privadas y centros educativos, al considerar que contribuyen a "crear espacios más cómodos y adecuados para el desarrollo de la actividad escolar".

Con esta iniciativa, "O Beach Ibiza refuerza su vinculación con Ibiza y su apuesta por acciones orientadas a mejorar la calidad de vida de los vecinos de la isla", destacan desde el establecimiento en una nota.