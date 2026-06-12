Una nueva zona verde en Ibiza donde se preveía construir el edificio de 'parking'

Las movilizaciones vecinales no solo han conseguido frenar la construcción de un edificio de aparcamientos junto al bulevar Abel Matutes, sino que, en su lugar, van a obtener una nueva zona verde. Así lo ha anunciado este viernes el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, que ha destacado que el equipo de gobierno "ha recogido la voluntad [de los residentes] de reducir el tráfico y la contaminación".

El parque público se instalará en la parcela municipal que se encuentra entre sa Real y es Llimoners, que ahora se usa como estacionamiento al aire libre para unos 80 vehículos. Una vez descartado el proyecto para edificar un bloque y plantas subterráneas con 749 plazas de parking, ahora el Ayuntamiento abre una consulta ciudadana, hasta el viernes 19 de junio, para la que los vecinos respondan una encuesta sobre qué elementos prefieren en el futuro parque.

En estos momentos, este solar municipal está calificado en el planeamiento urbanístico de la ciudad como suelo dotacional: "Los vecinos no quieren un equipamiento en este espacio y la mejor manera de evitarlo es crear una zona verde", subraya el alcalde.

Características

Entre las sugerencias que pueden priorizar los ciudadanos figuran el arbolado y zonas de sombra, bancos, tirolina, aparatos de calistenia, pistas de petanca, un circuito de equilibrio y movilidad, un parque canino, una zona de picnic o un circuito para correr. Además de dar la opción de puntuar cada una de estas propuestas, los encuestados también pueden anotar cuáles de ellas descartan por completo.

"El mensaje de los vecinos ha sido muy claro: quieren reducir el volumen de circulación de vehículos, descartando el aparcamiento, y nos dicen que prefieren lugares para hacer barrio y ciudad, espacios verdes y ganar arbolado", ha subrayado Triguero.

Recreación virtual de la zona verde a los pies del bulevar Abel Matutes. / DI

El anteproyecto prevé que esta zona verde quede unida al espacio peatonal del bulevar Abel Matutes, con lo que se eliminará el tramo asfaltado en la parte norte de la parcela municipal, que queda comprendido entre las calles Fray Vicente Nicolau y Bisbe Abad y Lasierra. Además, el Ayuntamiento prevé cambiar el sentido de circulación entre el bulevar y el colegio Sa Real y abrir una nueva salida a la E-10 desde esta vía.

Por otra parte, Triguero ha anunciado que, en las próximas semanas, presentará los nuevos proyectos de aparcamiento previstos para la ciudad, tal y como indicó días atrás al descartar el edificio de parking en sa Real.

La campaña vecinal

Justo hace una semana, cuando los vecinos de sa Real, es Llimoners y sa Colomina iban a entregar 2.444 firmas en el Ayuntamiento contra la construcción del gran parking junto al bulevar Abel Matutes, Triguero les comunicó que el proyecto quedaba completamente descartado y que se iba a presentar una alternativa acorde a su voluntad.

Previamente, el equipo de gobierno había planificado construir un edificio con 264 plazas de estacionamiento, además de otras 485 plazas en plantas subterráneas, que se iban a extender por debajo del parque Joan Marí Cardona, que debía ser desmantelado durante los trabajos. Los vecinos mostraron su rechazo frontal a esta iniciativa tanto por la presión circulatoria como por su temor a la tala de un centenar de árboles para llevar a cabo las obras.