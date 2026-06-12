Neus Mateu, sobre el gas de la risa en Sant Antoni: «Vamos a seguir deteniendo infractores, aunque sabemos que en 48 horas saldrán a la calle"

"Es muy difícil actuar si continúa habiendo vendedores y consumidores de sustancias estupefacientes en la isla". Así de resignada se muestra la teniente de alcalde y concejala de Seguridad Ciudadana de Sant Antoni, Neus Mateu Roselló, al abordar el consumo de drogas en el municipio, especialmente de óxido nitroso, y los incidentes relacionados con esta problemática.

Según apunta la edil, la solución pasa por "hacer un trabajo conjunto e informar a la gente de fuera de que estas actitudes son peligrosas para la salud y de que quienes vienen aquí deben cumplir unas normas". "Debemos trasladar este mensaje a los países de origen de los turistas que vienen aquí. De hecho, nos comunicamos y contamos con la ayuda, por ejemplo, del Consulado Británico", añade.

Mateu insiste en que hay que "recalcar que, de la misma manera que es peligroso coger un transporte ilegal, también lo es consumir sustancias estupefacientes, algo que puede llegar a parecer muy suave, pero que en realidad hace mucho daño a la salud".

Al margen de las campañas de concienciación y de la relación con otros países, Mateu se refiere también a los casos de personas precipitadas, como el ocurrido en la mañana del pasado lunes, 8 de junio, cuando un hombre de aproximadamente 30 años cayó desde un séptimo piso del edificio Tánit, situado en la calle del Mar, en el centro de Sant Antoni. El afectado fue ingresado en estado grave.

"Consumo generalizado"

Al hablar sobre la venta de sustancias estupefacientes, la concejala reconoce que su "consumo está generalizado en todas las zonas de ocio nocturno de Ibiza". Además, habla sobre casos de precipitados: "Es una situación que puede ocurrir tanto en un hotel como en una zona residencial, como ocurrió el otro día en el edificio Tánit".

Por otro lado, la teniente de alcalde sostiene que el consumo de óxido nitroso "es un tema que ya se ha abordado en muchas ruedas de prensa" y que el Ayuntamiento quiere "buscar más colaboración por parte de la Delegación del Gobierno". "Lo que vamos a hacer es seguir luchando y seguir deteniendo a infractores, a pesar de que sabemos que al cabo de 48 horas saldrán a la calle", afirma.

Mateu subraya, además, que el Consistorio está reforzando la vigilancia en el municipio con motivo de la temporada turística. "Estamos apretando mucho con el plan de seguridad de verano, con los refuerzos de agentes", concluye.