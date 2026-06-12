Neus Mateu, concejala de Seguridad Ciudadana de Sant Antoni: «La mayoría de las incidencias con patinetes eléctricos están relacionadas con la velocidad»

La teniente de alcalde y concejala de Seguridad Ciudadana de Sant Antoni, Neus Mateu Roselló, explica que "la Policía ha detectado que la mayoría de las incidencias protagonizadas por usuarios de patinetes eléctricos están relacionadas con superar la velocidad máxima establecida". Por ello, el Ayuntamiento, en colaboración con la Policía Local y los Agentes de Intrusismo y Convivencia (AIC), ha iniciado este viernes, 12 de junio, una campaña de concienciación y control sobre la circulación de este tipo de vehículos en el municipio.

La principal novedad es que "el seguro de esta clase de vehículos pasa a ser obligatorio y deberán contar con la correspondiente matriculación y certificación de circulación para vehículos de movilidad personal (VMP) adquiridos a partir de 2024, que se deberá dar de alta en la Dirección General de Tráfico (DGT)".

Campaña informativa en Sant Antoni con la concejala de Seguridad Ciudadana Neus Mateu. / JA RIERA

En este sentido, Mateu advierte de que "se denunciará, una vez más, a quienes incumplan esta obligación, así como a aquellos que lleven a otra persona en el patinete, lo conduzcan utilizando auriculares o el teléfono móvil, o no lleven encima el chaleco reflectante". Además, informa de que, "al finalizar la campaña informativa, que durará unos diez días, la Policía intensificará las denuncias por las infracciones detectadas".

"Los accidentes en el paseo Marítimo suelen ocurrir por culpa de algún VMP que circula demasiado rápido"

Durante la campaña, que se ha presentado en una mesa informativa frente a las oficinas del Servicio de Atención al Turista Extranjero (SATE), en el paseo de s’Arenal, la edil ha explicado el motivo de esta ubicación: "En toda esta zona peatonal del paseo marítimo hay muchos patinetes eléctricos y muchos de ellos circulan a velocidades muy altas, cuando lo máximo permitido en este tramo es de 10 kilómetros por hora, al ser un punto prioritario para los peatones, mientras que en el resto de vías en las que está permitido circular el máximo fijado es de 25 kilómetros por hora".

Mateu agrega que "los accidentes que suelen ocurrir en este tramo de la vía pública se producen por algún vehículo de movilidad personal que circula demasiado rápido o que no respeta la normativa municipal". Sin embargo, circular a velocidades elevadas no es la única infracción. Según apunta la concejala, "se detectan casos de usuarios que conducen y pasan muy cerca de personas mayores o de familias con bebés, o que no respetan los stops o los cedas al paso. Hay muchas normas que no se cumplen y eso resulta peligroso, ya que atenta contra la seguridad de los peatones. De hecho, la gente nos pide que se pongan más sanciones a aquellos usuarios que van demasiado rápido".

"No hay concienciación sobre el correcto uso de los patinetes eléctricos"

Además, la concejala reconoce que "no hay concienciación sobre el correcto uso de los patinetes eléctricos, que son un medio de transporte que está en auge". "Por eso repetimos estas campañas, especialmente porque, cuando empieza la temporada turística, llega mucha gente a Sant Antoni y muchos no conocen la normativa", indica la edil, que agrega: "Además, cada año viene gente nueva y, con ello, también aumentan las infracciones. Por eso queremos insistir en este tema".

Durante la jornada, los agentes reparten gratuitamente chalecos reflectantes a los usuarios de patinetes eléctricos que circulan por la zona, con el fin de reforzar su visibilidad y recordar la obligatoriedad de su uso en el municipio. Además, se distribuyen folletos informativos en catalán, castellano y, como novedad este año, también en inglés. En ellos se incluye un código QR que redirige a la web oficial de la DGT, en el apartado habilitado para obtener la matrícula identificativa y el certificado de circulación.

Los folletos también recogen las principales prohibiciones, entre ellas circular más de una persona en cada VMP; utilizar auriculares, teléfonos móviles o cualquier otro tipo de dispositivo; circular por aceras, zonas peatonales y vías interurbanas, y aparcar en lugares prohibidos, como estacionamientos reservados o aceras, así como atarlos a árboles o mobiliario urbano.

En cuanto a las obligaciones, además de respetar las velocidades establecidas, llevar chaleco reflectante y disponer de seguro de responsabilidad civil, se recuerda que los usuarios deben tener una edad igual o superior a 15 años. Por su parte, se recomienda llevar el casco puesto y bien atado, aunque no es obligatorio. Sobre este último punto, Mateu lamenta que "la DGT no ha conseguido unificar este criterio" y que cada municipio es libre de regularlo en sus ordenanzas: "En Sant Antoni se ha decidido que el uso del casco no sea obligatorio, mientras que en otros municipios sí puede serlo".

Con esta campaña, Sant Antoni busca reforzar la seguridad vial y mejorar la convivencia entre peatones y usuarios de vehículos de movilidad personal, especialmente en las zonas con mayor afluencia durante la temporada turística. La iniciativa combina una primera fase informativa con el reparto de material y la difusión de la normativa, antes de intensificar la vigilancia y las sanciones a quienes incumplan las normas de circulación.