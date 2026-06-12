Multazo por construir un anexo de 70 metros sin licencia en suelo rústico de Sant Carles

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha impuesto una sanción de 14.391,06 euros por la realización de obras sin licencia en una parcela rústica situada en la parroquia de Sant Carles de Peralta. La multa la ha aprobado la Junta de Gobierno Local después de la tramitación de un expediente urbanístico abierto a raíz de un requerimiento del departamento de Territorio y Movilidad del Consell de Ibiza. Posteriormente, los servicios técnicos municipales realizaron una inspección en la parcela y comprobaron que se había construido y habilitado un anexo de 70 metros cuadrados sin disponer del correspondiente título habilitante municipal.

Según el informe técnico, el terreno se encuentra en suelo rústico común, dentro de la categoría de suelo rústico de régimen general. Las actuaciones ejecutadas no podían ser legalizadas porque incumplían las condiciones de separación y ubicación previstas en la normativa urbanística municipal.

Durante la tramitación del expediente, la parte responsable presentó un proyecto para restituir la realidad física alterada, es decir, para corregir la situación urbanística generada por las obras. Esta circunstancia, junto con otros atenuantes, ha permitido reducir de forma considerable la propuesta inicial de sanción, que ascendía a 71.955,29 euros.

El Consistorio concedió la licencia correspondiente para ejecutar las actuaciones de reposición y, una vez realizadas, los servicios técnicos municipales certificaron su finalización. Con la resolución aprobada, el Ayuntamiento da por concluido y archivado el procedimiento de reposición de la realidad física alterada, al haberse llevado a cabo las actuaciones exigidas. No obstante, mantiene la sanción económica por la ejecución de las obras sin licencia.