Mariano Juan, conseller de Lucha contra el Intrusismo en Ibiza: "Exigimos que a los dj que participen en fiestas ilegales no les contraten nunca más"

"Exigimos a Ocio de Ibiza y a las discotecas que no estén en la asociación que esas cláusulas estén en todos los contratos", afirma Mariano Juan, vicepresidente primero y conseller del departamento de Territorio, Ordenación Turística, Movilidad, Infraestructuras Viarias y Lucha contra el Intrusismo, en su primera declaración pública tras la celebración de la macrofiesta 'Anomalist', en Buscastell, el pasado martes, que contó con más de mil asistentes y un nivel de producción sin precedentes propio de una gran superficie. Juan se suma así a las declaraciones del gerente de la asociación Ocio de Ibiza, José Luis Benítez, que anunció que los dj que trabajan en las discotecas y beach club de la asociación que cuenten con una cláusula en sus contratos que les prohíbe pinchar en fiestas ilegales dejarán de ser contratados

"Es una buena noticia", afirmó el conseller quien, sin embargo, quiso ir un paso más allá al considerar que "es insuficiente" que se vete sólo a los que incluyan esa cláusula en los contratos. El vicepresidenta considera que todos los locales de la isla deberían vetar a todos los dj que pinchen en fiestas ilegales, comenta dos días después de la macrofiesta de Buscastell, que tuvo lugar en una finca situada en el Camí vell de Sant Mateu, ha abierto un nuevo capítulo en la historia de las fiestas ilegales en Ibiza por tratarse de una superproducción, en comparación con las tradicionales fiestas clandestinas contra las que los Ayuntamientos de la isla y el Consell luchan desde hace años.

Loas a la actuación policial

En estas declaraciones, Juan ha querido destacar el papel de la Policía Local de Sant Antoni y de la Guardia Civil: "Quiero felicitar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a la Guardia Civil que pudieron abortar esa fiesta ilegal, porque al final, posibilitará la imposición de una sanción muy importante a los organizadores y además a los colaboradores". El conseller destacó que, además, esta actuación "permitió abortar la fiesta" y "acabar con la fiesta ilegal que concentraba muchísimas personas en ese en ese lugar". Cabe destacar que, como pudo comprobar este rotativo in situ, cuando llegaron los primeros efectivos, alrededor de las 12.30 horas del mediodía del miércoles, la música ya había cesado y muchos de los participantes ya no se encontraban allí. El evento había comenzado el martes a las 19 horas, como se desprende del line-up al que tuvo acceso este rotativo.

Colaboración entre instituciones

Mariano Juan ha recordado el papel del Consell de Ibiza en la lucha contra el intrusismo durante los años de la pandemia, cuando la concentración de personas estaba prohibida y proliferaron numerosas fiestas clandestinas en villas de lujo de la isla. "El Consell puso a disposición de los Ayuntamientos un servicio centralizado de detectives privados que localizaban esas fiestas, las documentaban e incluso ayudaron a abortar alguna de ellas, más allá de las sanciones que los Ayuntamientos después pudieron poner gracias a las pruebas que habían recabado esos detectives". Destacó que el Consell se encarga de localizar los alojamientos turísticos ilegales y luchar contra el transporte ilegal, pero que son los Ayuntamientos quienes deben hacerse cargo de acabar con las fiestas clandestinas. Aun así, la colaboración entre ambas administraciones no acabó ahí: "Luego pasamos a una segunda fase, en la que el Consell ha aprobado una financiación extraordinaria para reforzar sus plantillas de Policía, sus horas extra y el material que la Policía está utilizando". El conseller cifra en más de 2 millones de euros provenientes del Impuesto de Turismo Sostenible el presupuesto aportado por el Consell a los Ayuntamientos destinados a salarios policiales y a contratar detectives.

"Quien venga aquí a hacer el pirata o a molestar a los vecinos, no puede encontrarse los brazos abiertos"

Mariano Juan declaró estar "muy contento" de la marca Ibiza como epicentro del ocio mundial, pero dentro de la legalidad: "Somos una isla de acogida, pero para quien viene aquí a cumplir las leyes. Quien venga aquí a hacer el pirata o a molestar a los vecinos, no pueden encontrarse una isla con los brazos abiertos", sentenció el conseller, y lanzó una petición a los locales de ocio de la isla: "si sus empleados se dedican a hacer actividades ilegales que provocan molestias a los vecinos o daños a los parajes naturales de la isla de Ibiza, que sean expulsados de sus negocios y que no se les contrate nunca más".