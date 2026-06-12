Makoke y Gonzalo Fernández ya son marido y mujer: la boda sorpresa antes de su gran celebración en Ibiza

Makoke y Gonzalo Fernández han dado un paso decisivo en su historia de amor. La colaboradora televisiva y el empresario ya son marido y mujer tras contraer matrimonio en Ibiza antes de la gran celebración que tenían prevista para este fin de semana, según ha confirmado Lecturas.

La noticia ha pillado por sorpresa a muchos de sus amigos y allegados, que esperaban ver a la pareja darse el “sí, quiero” este viernes 12 de junio. Sin embargo, tal y como recoge la revista citada anteriormente, el enlace se habría adelantado unas horas y ambos ya llegan a su esperada fiesta convertidos oficialmente en matrimonio.

Una boda civil íntima en Ibiza

Según ha trascendido, Makoke y Gonzalo Fernández se casaron este jueves 11 de junio en una ceremonia civil celebrada en Ibiza en torno a la una del mediodía. No fue un acto multitudinario, sino una cita discreta y reservada para un grupo muy reducido de personas de su máxima confianza.

Arancha de Benito y Estefanía Luyk, a punto de volar a Ibiza para la boda de Makoke. / RRSS

La pareja habría querido vivir este primer momento de una forma íntima, lejos del gran despliegue que sí tendrá lugar durante la celebración prevista en la isla. Un gesto que no cambia los planes del fin de semana, pero sí convierte la fiesta en una cita todavía más especial: sus invitados llegarán a Ibiza con los novios ya convertidos en marido y mujer.

El plan de celebración sigue adelante

Aunque el “sí, quiero” ya se ha producido, la celebración en Ibiza continúa tal y como estaba prevista. Familiares, amigos y personas cercanas a la pareja viajarán a la isla para acompañarles en uno de los momentos más importantes de su relación.

Makoke ya había confirmado semanas atrás en el programa ‘Fiesta’ que su boda con Gonzalo Fernández tendría lugar el viernes 12 de junio. Por eso, la noticia de este enlace previo ha causado tanta sorpresa en el entorno de la colaboradora.

‘El tiempo justo’ adelanta la noticia

La información la adelantó el programa ‘El tiempo justo’, de Telecinco, que desveló que la pareja había contraído matrimonio antes de la fecha anunciada públicamente. El espacio explicó que Makoke y Gonzalo no estuvieron solos en este momento tan emotivo, aunque sí acompañados únicamente por algunas de las personas más cercanas a ellos.

Con esta boda civil, la colaboradora televisiva inicia una nueva etapa personal junto a Gonzalo Fernández, con quien ha vivido una relación marcada por la ilusión, los planes de futuro y ahora también por una celebración muy especial en Ibiza.

Una nueva etapa para Makoke

Para Makoke, este enlace supone un momento especialmente significativo. Después de semanas hablando con ilusión de su boda, la colaboradora ha conseguido mantener en secreto uno de los detalles más importantes del enlace: que el matrimonio se produciría antes de la gran celebración.