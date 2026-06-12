Los dj que pincharon en la macrofiesta ilegal de Buscastell no volverán a pinchar en las discotecas de Ocio de Ibiza si habían firmado una cláusula de incompatibilidad

La macrofiesta 'Anomalist' celebrada del martes al miércoles de esta semana en una finca de Buscastell ha marcado un punto y aparte en el capítulo de la lucha contra las fiestas ilegales en Ibiza. Al menos así lo asegura José Luis Benítez, gerente de la Asociación Ocio de Ibiza, que aglutina las discotecas de The Night League (Ushuaïa, Hï y UNVRS), además de DC10, Club Chinois, Lío y un gran número de beach clubs. Pacha dejó de ser parte de la asociación en marzo del año pasado.

Tres cambios de localización

En una entrevista con este rotativo, Benítez quiere dejar claro que "es la primera vez que se celebra un evento de esta magnitud en Ibiza". También afirma que "esta fiesta ha sido la gota que colma el vaso y va a hacer que esta lacra se acabe, porque se han pasado unos límites que todavía no se habían cruzado". Asegura que desde la asociación Ocio de Ibiza ya denunciaron el evento el pasado lunes, cuando tuvieron conocimiento de que se iba a celebrar la fiesta, pero que el evento cambió tres veces de localización para despistar a las autoridades y eso dificultó su seguimiento. Además, la asociación notó un incremento de las cancelaciones de mesas VIP y un descenso de la venta de entradas durante la noche del evento, un indicador claro de que se estaba celebrando una fiesta ilegal.

Cabe recordar que la macrofiesta, que reunió a más de mil personas, contaba con tres espacios de baile diferenciados, distintos escenarios, barra de bebidas, servicio de comida, ambulancias y personal sanitario y hasta un tiovivo portátil. La fiesta contó con la última tecnología de sonido y videomapping para el entretenimiento de los asistentes.

Benítez anima a "tirar del hilo"

"Antes solían esconderse diciendo que era un cumpleaños para 100 personas. Pero esto ya es diferente", asegura en una conversación telefónica con este rotativo. "Han hecho un gran evento y ese ha sido su error. Ahora hay muchos hilos de los que tirar". Benítez insta a las autoridades a "aprovechar la sinvergonzonería" de los organizadores e investigar a las empresas que facilitaron una fiesta de tales magnitudes. "¿Quién ha contratado la ambulancia? ¿Quién les ha alquilado el sonido? Tiremos de los dj. ¿El personal estaba asegurado? Nos lo han puesto a huevo", declara con rotundidad.

Preguntado acerca del papel de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el gerente de Ocio de Ibiza afirma: "Tengo claro de que la Policía hace más de lo que puede, pero creo que no hay suficientes efectivos para toda la gente que hay en la isla", señala Benítez antes de agregar que los agentes actuaron "cuando pudieron, cuando los vecinos pusieron el grito en el cielo".

Según Benítez, "estos piratas" les han hecho un favor "porque han pasado unos límites muy bestias" y vaticina: "Ya puedes irte a hacer una fiesta ilegal a la casa que quieras, que esto ha irritado a muchísimos vecinos".

Amenazas a la prensa

En este punto es preciso recordar que, a la llegada de la prensa, el equipo de seguridad de la fiesta trató de evitar la captación legítima de imágenes y requisar el equipo de grabación a este reportero, además de tratar de intimidarlo tomándole fotos y utilizando una actitud agresiva e incluso amenazas. Consciente de esta información, Benítez se mostró indignado: "¿Van a venir a nuestra isla a amenazarnos? Va a haber un antes y un después de esta fiesta".