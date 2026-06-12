El registro de llamadas de vecinos a la Policía Local por la macrofiesta ilegal, clave para saber si el Ayuntamiento actuó con celeridad

El PSOE de Sant Antoni ha solicitado formalmente el registro de llamadas recibidas por la Policía Local entre las 20 horas del 9 de junio y el día 10 para aclarar cuándo tuvo conocimiento el Ayuntamiento de la macrofiesta ilegal celebrada en Buscastell, en la que, según los socialistas, llegaron a reunirse alrededor de un millar de personas. La fiesta contaba con djs de fama internacional, un tiovivo, varios espacios, zonas de comida y un impresionante videomapping.

La formación quiere comprobar si el equipo de gobierno de Marcos Serra actuó realmente de forma inmediata, como sostiene el Ayuntamiento, tras recibir los avisos vecinales. Los socialistas aseguran que la versión municipal no coincide con la información que han recabado entre residentes de la zona.

Agentes de la Guardia Civil se unen al dispositivo de desalojo de la fiesta ilegal / Jerónimo Marín Palacios

Según el PSOE, varios vecinos afirman que la fiesta comenzó el día anterior, se prolongó “con total impunidad” durante toda la noche y la madrugada, y no fue hasta el mediodía del día siguiente cuando el Ayuntamiento envió a la Policía Local para detenerla.

Además, la formación sostiene que algunos residentes aseguran que hasta las 15 horas todavía se escuchaba música a gran volumen en la zona, pese a que el Ayuntamiento mantiene que la fiesta quedó interrumpida pasadas las 12.00 horas del mediodía.

EL PSOE pone en duda la versión de Neus Mateu

Ante estas contradicciones, el PSOE sospecha que la concejala responsable de la Policía Local, Neus Mateu, no ha ofrecido una versión ajustada a lo ocurrido sobre el dispositivo desplegado para poner fin a la macrofiesta. Por ello, ha reclamado toda la información relativa a las llamadas de denuncia recibidas desde la tarde anterior.

Los socialistas sostienen que el objetivo de esta petición es “desmontar los engaños del equipo de gobierno de Marcos Serra”, al que acusan de defender que actuó con rapidez cuando, según la información trasladada por vecinos, la intervención se produjo muchas horas después del inicio de la fiesta.

El PSOE de Sant Antoni también lamenta la negativa del Partido Popular a impulsar medidas más contundentes contra la proliferación de fiestas ilegales, tanto en el municipio como en el conjunto de la isla.

En este sentido, la formación recuerda que el PP ha votado en el Parlament balear en contra de las iniciativas planteadas por el Grupo Socialista durante esta legislatura para prohibir por completo las fiestas en playas y otros espacios naturales, así como para sancionar a los propietarios de mansiones y viviendas que funcionan como discotecas encubiertas.

Los socialistas consideran que el caso de Buscastell encaja precisamente en este tipo de situaciones y reclaman más firmeza para evitar que viviendas privadas o grandes propiedades se utilicen para organizar eventos ilegales que generan molestias, problemas de convivencia y sensación de impunidad entre los vecinos.