Llama la atención: la proliferación de fiestas ilegales en Ibiza

La proliferación sin ningún tipo de control de fiestas ilegales en terrenos y villas del interior de la isla de Ibiza. La última, localizada en una finca ubicada en el Camí Vell de Sant Mateu, contaba con un nivel de organización abrumador: puesto de comida, tiovivo portátil, zona sanitaria, de restauración, barras de bebidas con carpa y la actuación de varios de los djs más solicitados durante la temporada en las grandes discotecas de la isla. Policía Local y Guardia Civil se coordinaron para parar una fiesta ilegal que contaba con la presencia a mediodía de más de medio millar de personas.

Llama la atención

El fuerte incremento en la llegada de migrantes por la ruta de Argelia hacia las costas de Ibiza y Formentera. Los datos oficiales indican que el número de pateras sube un 57% desde enero con respecto a 2025 hasta contabilizar 69, con 1.121 personas a bordo (un 40,5% más).

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El elevado porcentaje medio, superior al 80%, de la ocupación de las habitaciones del Parador de Ibiza, en el castillo de Dalt Vila, durante los tres meses que lleva abierto. Incluso ahora, en el mes de junio, ese porcentaje se incrementa y supera el 85%, por encima de la media del resto de hoteles de esta cadena pública.