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Ni pipicán ni parque infantil: el Ayuntamiento de Ibiza y los vecinos de sa Colomina acuerdan replantear la reforma de la plaza

El nuevo planteamiento prioriza el pavimento, las zonas verdes, el arbolado, la iluminación y la seguridad

Plaza de sa Colomina.

Plaza de sa Colomina. / A.D.E.

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Redacción Digital

Ibiza

El Ayuntamiento de Ibiza y la Plataforma Ciudadana de Vecinos de sa Plaça de sa Colomina han mantenido una reunión de trabajo para consensuar la mejora de este espacio del barrio y replantear de forma coordinada el anteproyecto de renovación de la plaza. El encuentro se celebró este miércoles en el Cetis a puerta cerrada y sin prensa y contó con la participación de las tenientes de alcalde Gema Marí y Blanca Hernández, que escucharon las alegaciones y propuestas consensuadas por los vecinos en relación con el anteproyecto presentado por el Ayuntamiento el pasado 29 de mayo, según ha informado en una nota el Consistorio.

Ambas partes coincidieron en la importancia de preservar la esencia, la personalidad y la identidad de sa Plaça de sa Colomina, al mismo tiempo que se impulsan actuaciones para modernizar y mejorar sus instalaciones y adaptarlas a las necesidades de los residentes.

Esta reunión se ha llevado a cabo después de que residentes y comerciantes del barrio se unieran para rechazar el anteproyecto presentado el pasado 29 de mayo y denunciaran de que la intervención se había planteado “sin el consenso de la mayoría de los residentes del barrio”.

No habrá pipicán, parque infantil ni zona de calistenia

Tras analizar las alternativas, se acordó abordar las necesidades reales de la plaza y excluir del proyecto el pipicán, las gradas, el parque infantil, la zona de calistenia y las barreras arquitectónicas. En su lugar, se priorizará la renovación del pavimento, la mejora de las zonas verdes, la revisión y conservación del arbolado existente, la actualización del mobiliario urbano y el incremento de la iluminación y la seguridad, con la instalación de cámaras de vigilancia.

El Ayuntamiento y la plataforma vecinal han destacado la importancia de que la configuración de los espacios públicos se construya desde el consenso y la participación ciudadana. Por este motivo, se ha acordado mantener abiertos los canales de comunicación y seguir trabajando conjuntamente para responder a las necesidades del barrio y mejorar la calidad de vida de sus vecinos.

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Los representantes de la plataforma han expresado su voluntad de mantener su compromiso para dar voz a los residentes, defender la calidad de vida del barrio y mantener un diálogo efectivo con las administraciones públicas.

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