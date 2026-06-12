De un hotel en Ibiza a la selección argentina sin escalas: así recibió Marcos Senesi la convocatoria para jugar el Mundial

El futbolista argentino Marcos Senesi, quién ha fichado por el Tottenham en los últimos días, no estuvo en la primera convocatoria del entrenador Lionel Scaloni para formar parte del seleccionado que defenderá el título en la Copa Mundial de la FIFA. Por eso, tras unos días de descanso en Miami, el deportista y su novia Kelci-Rose Bowers decidieron viajar a Ibiza para disfrutar de las playas y el sol.

Marcos Senesi en Ibiza. / Instagram

Sin embargo, un día antes del inicio de la competencia que ya se disputa en México, Estados Unidos y Canadá, el futbolista de 29 años recibió el llamado que nunca dejó de esperar. Cuando sonó el móvil, Marcos y Kelci-Rose estaban en la habitación del hotel preparados para salir a cenar. Al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, la deportista inglesa no dudó en grabar un vídeo para inmortalizar el momento.

Según relata frente a cámara mientras él mantiene una conversación telefónica de fondo, desde que supieron de la lesión de Leonardo Balerdi, quedaron expectantes y no pudieron disfrutar de sus vacaciones completamente relajados. "Y ahora acaban de llamar a Marcos", repite incrédula. "Esto es literalmente algo por lo que ambos hemos estado rezando, todos los días él solo ha estado pensando en esto, es una locura", agrega Kelci-Rose.

"Si obvio, estoy bien y estoy con muchas ganas", se escucha decir al futbolista antes de despedirse y festejar juntos con un efusivo abrazo.

Minutos después, la Selección Argentina de Fútbol anunciaba la convocatoria del jugador a través de sus redes sociales: "El defensor Marcos Senesi se suma a la convocatoria de futbolistas que disputarán la Copa Mundial de la FIFA 2026".