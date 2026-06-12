Limpiar la playa de ses Figueretes por mar y tierra: objetivo de 50 voluntarios de Ibiza

El Ayuntamiento de Ibiza apoya una nueva jornada de limpieza terrestre y submarina en la playa de ses Figueretes, que se celebrará este sábado, 13 de junio, con la participación de unas 50 personas voluntarias.

La actividad comenzará a las 10 horas con la preparación de los equipos de buceo. A las 10.30 horas se ofrecerá una breve charla informativa y, a partir de las 10.45 horas, se iniciarán las tareas de recogida de residuos tanto en la playa como en el fondo marino. La jornada concluirá con la clasificación y el pesaje de los residuos recogidos, así como con un refrigerio para las personas participantes.

Ibiza activa una nueva limpieza submarina y terrestre en ses Figueretes con 50 voluntarios participantes / Ayuntamiento de Ibiza

El punto de encuentro será delante del Hotel One Ibiza Suites. En esta iniciativa participarán miembros de la Asociación de Personas con Necesidades Especiales de Ibiza y Formentera (Apneef), buceadores embarcados y desde playa, voluntariado de tierra, jóvenes del Club Juvenil, representantes de Chelonia y personal del Ayuntamiento de Ibiza, hasta sumar aproximadamente 52 participantes.

Según informa el Ayuntamiento de Ibiza, esta acción tiene como objetivo contribuir a la conservación del litoral y concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de mantener limpios los espacios naturales y marinos del municipio.