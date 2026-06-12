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Limpiar la playa de ses Figueretes por mar y tierra: objetivo de 50 voluntarios de Ibiza

La iniciativa busca conservar el litoral y concienciar sobre el cuidado de los espacios naturales

Imagen de archivo de una jornada de limpieza en la playa de ses Figueretes.

Imagen de archivo de una jornada de limpieza en la playa de ses Figueretes. / Vicent Marí

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Redacción Digital

Ibiza

El Ayuntamiento de Ibiza apoya una nueva jornada de limpieza terrestre y submarina en la playa de ses Figueretes, que se celebrará este sábado, 13 de junio, con la participación de unas 50 personas voluntarias.

La actividad comenzará a las 10 horas con la preparación de los equipos de buceo. A las 10.30 horas se ofrecerá una breve charla informativa y, a partir de las 10.45 horas, se iniciarán las tareas de recogida de residuos tanto en la playa como en el fondo marino. La jornada concluirá con la clasificación y el pesaje de los residuos recogidos, así como con un refrigerio para las personas participantes.

Ibiza activa una nueva limpieza submarina y terrestre en ses Figueretes con 50 voluntarios participantes

Ibiza activa una nueva limpieza submarina y terrestre en ses Figueretes con 50 voluntarios participantes / Ayuntamiento de Ibiza

El punto de encuentro será delante del Hotel One Ibiza Suites. En esta iniciativa participarán miembros de la Asociación de Personas con Necesidades Especiales de Ibiza y Formentera (Apneef), buceadores embarcados y desde playa, voluntariado de tierra, jóvenes del Club Juvenil, representantes de Chelonia y personal del Ayuntamiento de Ibiza, hasta sumar aproximadamente 52 participantes.

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Según informa el Ayuntamiento de Ibiza, esta acción tiene como objetivo contribuir a la conservación del litoral y concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de mantener limpios los espacios naturales y marinos del municipio.

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